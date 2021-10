Petrol-Diesel Price Today: आउट ऑफ कंट्रोल तेल के दाम, पेट्रोल-डीजल फिर हुआ महंगा, जानें आज का रेट

Petrol and Diesel Price in India Latest Updates: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल महंगा होने से घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल रोजना नए शिखर को छू रहा है. तेल की कीमतों पर महंगाई सातवें आसमान पर है. ईंधन के दामों (Fuel Prices) में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. तेल विपणन कंपनियों ने आज (रविवार) यानी 17 अक्टूबर को फिर पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के दाम बढ़ाए हैं.

सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में वहीं, पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है. लगातार महंगा होने के साथ पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) के रेट रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं. पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली में इंडियन ऑयल (IOC) के पंप पर पेट्रोल 105.84 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. जबकि डीजल 94.57 रुपये प्रति लीटर के भाव मिल रहा है. तेल की इस महंगाई से आम लोगों की जेब पर भार पड़ रहा है.

आइए जानते हैं प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल का भाव...

Prices of petrol and diesel rise by Re 0.35 (at Rs 105.84/litre) and Re 0.35 (at Rs 94.57/litre) respectively in Delhi today In Mumbai, petrol is priced at Rs 111.77/litre (up by Re 0.34) and diesel costs Rs 102.52/litre (up by Re 0.37) today pic.twitter.com/cNqotF9rqA

अक्टूबर में अब तक कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल?

अक्टूबर महीने में तीन दिन को छोड़कर हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं. इस महीने में अब तक 14 बार ईंधन की कीमतों में इजाफा होने के साथ पेट्रोल 4.15 रुपये महंगा हो गया है, तो वहीं डीजल 4.70 रुपये तक बढ़ गया है. कच्चा तेल का भाव 90 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल में इजाफा होना तय है.

इस बीच केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं. हम पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

Today, the consumption of petrol & diesel is higher by 10-15% & 6-10% respectively compared to pre-COVID times. I'll not go into the price issue. We continue to work towards the price stability: Union Petroleum & Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri at an event in Delhi y'day pic.twitter.com/NwlABg5JhT