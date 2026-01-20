अमेरिका से जापान तक मचा कोहराम... खुलते ही अचानक बिखरा शेयर बाजार, ये 10 स्टॉक धड़ाम

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) संभलने का नाम नहीं ले रहा है, सोमवार को तेज गिरावट के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी के टूटने का सिलसिला जारी है. बेहद धीमी शुरुआत करने के बाद अचानक दोनों इंडेक्स तेजी से फिसलते चले गए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex 370 अंक से ज्यादा टूटा, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty गिरकर 25,500 के नीचे आ गया.

सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही फिसले

बीएसई का सेंसेक्स शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर अपने पिछले बंद 83,246 की तुलना में फिसलकर 83,207 के लेवल पर ओपन हुआ था, फिर इसमें गिरावट तेज होती चली गई और महज कुछ ही मिनटों में BSE Sensex 370 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर 82,867 के लेवल पर आ गया. निफ्टी का भी ऐसा ही हाल रहा और ये एनएसई इंडेक्स अपने पिछले कारोबारी बंद 25,585 के मुकाबले सिर्फ पांच अंक टूटकर खुलने के बाद अचानक 25,453 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया.

विदेशों से मिल रहे थे खराब सिग्नल

भारतीय शेयर बाजार (Indian Share Market) में गिरावट के संकेत विदेशों से पहले ही मिल रहे थे. दरअसल, बीते कारोबारी दिन जहां अमेरिकी शेयर बाजार (US Stock Market) बुरी तरह टूटकर क्लोज हुए थे और Dow Jones Futures 442 अंक, Dow Jones 84 अंक, जबकि S&P इंडेक्स भी रेड जोन में बंद हुआ था. तो वहीं मंगलवार को कारोबार की शुरुआत होने पर साउथ कोरिया के KOSPI Index को छोड़कर लगभग सभी एशियाई बाजारों में कोहराम मचा नजर आया.

सबसे ज्यादा गिरावट मंगलवार को भी जापान के शेयर बाजार (Japan Stock Market) में दिखी. यहां का Nikkei Index 644 अंक या 1.25% की गिरावट के साथ 52,931 के लेवल पर आ गया. इसके अलावा हांगकांग का Hang Seng भी फिसलकर 26,534 पर, DAX 338 अंक की गिरावट लेकर 24,959 पर, CAC Index 146 अंक फिसलकर 8112 पर कारोबार कर रहे थे. FTSE 100 Index भी 40 अंक गिरकर 10,195 पर ट्रेड करता दिखा. वहीं बात गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) की करें, तो ये खबर लिखे जाने तक 130 अंक की गिरावट के साथ 25,488 पर दिखाई दे रहा था.

ये हैं 10 टॉप लूजर स्टॉक

शेयर मार्केट में अचानक बढ़ी इस गिरावट के बीच सबसे ज्यादा बिखरने वाले 10 शेयरों की बात करें, तो कई दिग्गज कंपनियों के नाम शामिल हैं. बीएसई के लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Bajaj Finance Share (2.75%), Eternal Share (2.15%), Tech Mahindra Share (2%), IndiGo Share (1.70%), तो Reliance Share आज भी करीब 1 फीसदी के आसपास टूटकर कारोबार कर रहा था. तो मिडकैप कैटेगरी में शामिल Oberoi Reality Share (5.50%), Ola Electric Share (5.15%), BHEL Share (4.70%), UPLL Share (3.88%) और Hindustan Petroleum Share (3.30%) की गिरावट लेकर ट्रेड कर रहे थे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

