scorecardresearch
 

US Debt Record High: ट्रंप ने अमेरिका को ही दांव पर लगा दिया, हर 5 महीने में लग रहा है ये झटका, आगे क्या होगा?

US Debt At Record High: अमेरिका पर कर्ज का बोझ बढ़ते हुए अब 37 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है और जनवरी 2024 से अब तक हर पांच महीने में US Debt में 1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है.

Advertisement
X
अमेरिका पर तेजी से बढ़ रहा है कर्ज का बोझ (Photo:ITG)
अमेरिका पर तेजी से बढ़ रहा है कर्ज का बोझ (Photo:ITG)

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार दुनिया के तमाम देशों को धौंस दिखाते हुए मनमाना टैरिफ (Tariff) थोप रहे हैं. लेकिन, दूसरी ओर खुद US Economy संकट में नजर आ रही है. ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में अमेरिका पर कर्ज के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं. दरअसल, अमेरिकी सरकार का सकल राष्ट्रीय कर्ज (Gross National Debt) 37 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गया है. खास बात ये है कि US Debt में हर पांच महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर का भारी-भरकम इजाफा हो रहा है. 

अनुमान से भी तेज अमेरिका पर कर्ज की रफ्तार
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका पर कर्ज का ये 37 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर है, जो पहले से जताए जा रही आशंकाओं से कहीं ज्यादा है. US Debt को लेकर ये ताजा अपडेट मंगलवार को जारी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ताजा रिपोर्ट में पेश किया गया है. जिस तेजी से अमेरिका पर कर्ज बढ़ रहा है, उससे पुराने सारे अनुमान फेल हो चुके हैं.

दरअसल, राष्ट्रीय ऋण कोरोना महामारी से पहले जताए गए अनुमानों की तुलना में कई साल पहले ही 37 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है. बता दें कि कांग्रेस के बजट कार्यालय के जनवरी 2020 के अनुमान में कहा गया था कि America पर कर्ज FY2030 के बाद 37 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

ट्रंप के कार्यकाल में पाकिस्तान की अमेरिकी का करीबियां क्यों (Photo: Reuters)
ट्रंप की अगुवाई में भारत से दूर, पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहा है अमेरिका? 
इंडियाना में हिंदू मंदिर के साइनबोर्ड के साथ छेड़छाड़
इंडियाना में हिंदू मंदिर के साइनबोर्ड से छेड़छाड़, भारतीय दूतावास ने जारी किया बयान 
न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने नेतन्याहू पर साधा निशाना (Photo: Reuters)
'नेतन्याहू रास्ता भटक चुके हैं...', इजरायली प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे न्यूजीलैंड के PM  
Asim Munir, Donald Trump
फिर सामने आया अमेरिका का दोगलापन! पाकिस्तान के इन आतंकी समूहों पर साध ली चुप्पी 
Alaska summit trump and Putin
एटम वॉर से बचाया, दुनिया का नया नक्शा बना... अमेरिका-रूस की वो मुलाकातें जिनसे बदला इतिहास 

ट्रंप के फैसले कर्ज का बोझ बढ़ाएंगे!
अमेरिकी कर्ज को लेकर जारी ट्रेजरी विभाग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि US Debt में 2020 में शुरू हुई COVID-19 महामारी की वजह से जोरदार तेजी देखने को मिली है. जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अधिकांश हिस्से को लगभग बंद कर दिया था और तत्कालीन ट्रंप और बाद में बाइडेन सरकार ने इकोनमी को स्थिर रखने और इसमें सुधार करने के उद्देश्य से भारी भरकम उधार लिया था.

Advertisement

ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही टैक्स कटौती और व्यय विधेयक पर साइन करके अधिक सरकारी खर्च को मंजूरी दी है. इसे लेकर कांग्रेस के बजट कार्यालय का अनुमान है कि इस कानून से अगले एक दशक में अमेरिका के राष्ट्रीय ऋण में 4.1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो सकता है. 

हर 5 महीने में ऐसे बढ़ता गया कर्ज
पीटीआई की रिपोर्ट में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के इस डेटा के हवाले से बताया गया है कि US पर लगातार बढ़ते कर्ज का अंदाजा बीते साल की शुरुआत से अब तक के आंकड़ों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है, जिनसे साफ है कि हर पांच महीने में अमेरिका पर मौजूद कर्ज में 1 ट्रिलियन डॉलर का तगड़ा इजाफा हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2024 में अमेरिका का कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर था, जो जुलाई 2024 में 35 ट्रिलियन और नवंबर 2024 में 36 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया. अब ये 37 ट्रिलियन के पार निकल गया है. 

पीटर जी. पीटरसन फाउंडेशन के सीईओ माइकल पीटरसन की मानें, तो अमेरिका पर कर्ज में लगातार बढ़ोतरी से पॉलिसी रेट्स पर दबाव बढ़ता है, जिससे Loan महंगा होता है और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि निजी निवेश कम हो जाता है. उन्होंने कहा कि US Debt के बढ़ने की रफ्तार फिलहाल पिछले 25 वर्षों की औसत दर से दोगुने से भी ज्यादा तेज नजर आ रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement