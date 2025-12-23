Losers Stock: ये 10 बड़े स्टॉक्स, 2024 के हीरो... 2025 में साबित हुए जीरो

शेयर बाजार (Stock Market) में कब कौन सा शेयर कमाल कर दे, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है. साल की बात करें, तो सेंसेक्स-निफ्टी (Sensex-Nifty) में तमाम कारणों से जोरदार उथल-पुथल देखने को मिली. इस बीच कुछ ऐसे शेयर भी रहे, जो बीते साल 2024 में तो तूफानी रफ्तार से भागते हुए बाजार के हीरो (Stock Market Hero) साबित हुए थे, लेकिन 2025 में ये ऐसा टूटे कि हीरो से 'जीरो' बने नजर आए. इनमें कंज्यूमर गुड्स, आईटी, फार्मा, रियल एस्टेट समेत तमाम सेक्टर्स की दिग्गज कंपनियों के शेयर शामिल हैं.

बड़ी-बड़ी कंपनियों ने किया निराश

ICICI Securities की रिपोर्ट को देखें, तो 2025 में खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में एक सामान्य कारण हाई वैल्यूएशन, बाहरी क्षेत्र में निवेश और ग्रोथ संबंधी चिंताएं रहीं. टाटा का ट्रेंट हो या फिर रेलवे की दिग्गज कंपनी आईआरएफसी का शेयर हो, 2024 के ये बड़े लार्जकैप विनर इस साल 2025 में सबसे बड़े लूजर बनकर सामने आए हैं. इनमें मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance, Bajaj Housing Finance, Axis Bank, Asian Paints और Titan जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं.

2024 के हीरो, 2025 में जीरो ये 10 शेयर

पहला शेयर: Trent Share

टाटा ग्रुप की इस कंपनी ट्रेंट लिमिटेड का शेयर इस मामले में नंबर-1 पर है. दरअसल, Trent Share में बीते साल 133 फीसदी की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इस साल कंपनी का शेयर अब तक 43 फीसदी तक टूट चुका है. कंपनी का मार्केट कैप भी घटकर 1.49 लाख करोड़ रह गया है.

दूसरा शेयर: IRFC Share

लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम भारतीय रेलवे (Indian Railway) से जुड़ी कंपनी आईआरएफसी का आता है. IRFC Share बीते साल 50% की बढ़त में था, लेकिन इस साल इस रेलवे स्टॉक का हाल भी बेहाल रहा और 2025 में अब तक ये 26 फीसदी तक फिसल चुका है.

तीसरा शेयर : Bajaj Holdings Share

बजाज ग्रुप की फाइनेंस कंपनी बजाज होल्डिंग्स लिमिटेड का शेयर भी हीरो से जीरो बन गया. Bajaj Holdings Stock में पैसे लगाने वाले निवेशकों को बीते साल 2025 में 55 फीसदी का रिटर्न मिला था, लेकिन इस साल तमाम उतार-चढ़ाव के बाद ये अब तक 8% की गिरावट में बना हुआ है.

चौथा शेयर: Lodha Developers Share

रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी लोढा डेवलपर्स का हाल भी बेहाल नजर आया है. Lodha Developers Stock ने पिछले साल जोरदार प्रदर्शन किया था और अपने निवेशकों को पूरी साल में कुल मिलाकर 36% का रिटर्न दिया था, लेकिन इस साल 2025 में ये अब तक 23% तक फिसलकर पैसे लगाने वालों का नुकसान करा चुका है.

पांचवां शेयर: HCL Tech Share

लार्जकैप कैटेगरी का अगला शेयर आईटी सेक्टर से हैं. हम बात कर रहे हैं एचसीएल टेक के शेयर की, जिसकी चाल भी इस साल बदली-बदली नजर आई. HCL Tech Share का रिटर्न 2024 में 31 फीसदी का था, लेकिन 2025 में इसने अब तक निवेशकों को 13 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है.

छठा शेयर: Varun Beverages Share

Pepsi की पार्टनर कंपनी वरुण बेवरेजेस का शेयर भी निवेशकों को झटका देने वाला साबित हुआ है. पिछले पूरे साल इसमें जोरदार तेजी देखने को मिली थी और ये कुल मिलाकर 29% की बढ़त में रहा था, लेकिन 2025 में अब तक इसके शेयर ने निवेशकों का तगड़ा नुकसान कराया है और बीते साल की बढ़त से लगभग बराबर इस साल लुढ़क गया है. पैसे लगाने वालों को 26% का Negative Return मिला है.

सातवां शेयर: Power Finance Share

फाइनेंशियल सर्विसेस मुहैया कराने वाली लार्जकैप कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर ने तो निवेशकों को चौंकाने का काम किया है. Power Finance Stock ने बीते साल जितना रिटर्न दिया था, इस साल उससे ज्यादा टूट चुका है. जी हां 2024 में पावर फाइनेंस का शेयर 17% की बढ़त में था, जबकि अब ये 25% तक फिसल चुका है.

आठवां शेयर: DLF Share

रियल एस्टेट सेक्टर की एक और बड़ी कंपनी डीएलएफ के शेयर ने भी निराश किया है और इसका हाल भी पावर फाइनेंस लिमिटेड के जैसा ही रहा है. इसने पिछले साल की बढ़त से ज्यादा का घाटा इस साल कराया है. 2024 में इसके शेयरों में पैसे लगाने वालों को 14% का रिटर्न मिला था, तो वहीं 2025 में अब तक ये 18% टूट चुका है.

नौंवा शेयर: TCS Share

देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में शामिल Tata Group की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर (TCS Share) पिछले साल 8% की तेजी में रहा था. लेकिन इस साल शेयर बाजार की उथल-पुथल के बीच इसका भी बुरा हाल रहा. TCS Stock 2025 में अब तक 20% से ज्यादा फिसल चुका है.

दसवां शेयर: Power Grid Corporateion Share

इस साल की लूजर लिस्ट में एक और बड़ा नाम पावरग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर का भी है. Power Grid Corporation Stock ने पिछले साल निवेशकों को ताबड़तोड़ रिटर्न दिया था और शेयर का भाव 30% तक उछला था. वहीं इस साल 2025 में अब तक इस स्टॉक में 16% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

