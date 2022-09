कंपनी का पहला प्रोडक्ट: Nokia- टॉयलेट पेपर, Sony- राइस कुकर, Colgate- मोमबत्ती...लंबी लिस्ट है

कहावत है न कि हर बड़ी चीज की शुरुआत, छोटी चीजों से ही होती है. इस कहावत को दुनिया की कई कंपनियां आज सही साबित करती हुई नजर आती हैं. ऐसी कई कंपनियां हैं, जिनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लेकिन उनके शुरुआती प्रोडक्ट्स के बारे में हमें शायद बेहद ही कम जानकारी है. हम उन्हें उनके पॉपुलर प्रोडक्ट की वजह से जानते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन बनाने से पहले नोकिया (Nokia) क्या बनाती थी? टोयोटा (Toyota) ने क्या कार बनाने से ही शुरुआत की थी? आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी कुछ पॉपुलर कंपनियों के बारे में जिनके शुरुआती प्रोडक्ट कुछ और थे, लेकिन उन्हें पहचान किसी और प्रोडक्ट से मिली.

टॉयलेट पेपर बनाती थी नोकिया

नोकिया (Nokia) की शुरुआत पेपर मिल कंपनी से हुई थी. इसके बाद कंपनी ने केबल, पेपर प्रोडक्टस, रबर बूट, टायर, टीवी और मोबाइल फोन बनाकर अपनी सफलता का परचम लहराया. नोकिया कंपनी जिस प्रोडक्ट से आम भारतीयों के घरों तक पहुंची, वो था मोबाइल फोन. स्मार्टफोन के दौरे से पहले नोकिया का भारतीय मोबाइल फोन के बाजार में दबदबा था. लेकिन कंपनी का पहला प्रोडक्ट मोबाइल फोन नहीं था. कंपनी जब शुरू हुई थी, तब ये टॉयलेट पेपर बनाती थी.

A fascinating list that shows how entrepreneurs are flexible & ‘pivot’ when opportunity arises. But it provides a great lesson even for our personal lives: Don’t be afraid of change. You don’t have to stay wedded to what you originally started out to do. Evolution is life! https://t.co/nlWSuFoGsu