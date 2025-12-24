scorecardresearch
 
Top Stock: 40% उछलेगा ये शेयर... ब्रोकरेज Nuvama ने कहा- 'खरीद डालो, इसमें है दम'

Stock To Buy: घरेलू ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने स्मॉलकैप ड्रेजिंग कंपनी Knowledge Marine Share की कवरेज शुरू की है और इसके 2500 रुपये तक जाने की उम्मीद जताई है, जो 40% अपसाइड है.

स्मॉलकैप कंपनी के शेयर को नुवामा ने दिया बड़ा टारगेट (Photo: Pixabay)
स्मॉलकैप कंपनी के शेयर को नुवामा ने दिया बड़ा टारगेट (Photo: Pixabay)

शेयर बाजार (Stock Market) में उतार-चढ़ाव जारी है और इस बीच ब्रोकरेज फर्म स्मॉलकैप ड्रेजिंग कंपनी नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स पर बुलिश नजर आ रहे हैं. घरेलू ब्रोकरेज हाउस Nuvama ने इस शेयर को नया टारगेट प्राइस देकर खरीदने की सलाह दी हैं और इसकी कवरेज शुरू कर दी है. सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को Knowledge Marine Share गिरते बाजार में भी धमाल मचाते हुए 3.83% चढ़कर बंद हुआ.

बाजार की गिरावट का असर नहीं

शेयर मार्केट में सुस्ती के बीच भी बुधवार को नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का शेयर तूफानी तेजी के साथ कारोबार करता नजर आया था. ये शेयर मंगलवार के अपने बंद की तुलना में बढ़त लेकर 1761 रुपये पर ओपन हुआ था और फिर करीब 5 फीसदी की उछल के साथ 1847.60 रुपये के दिन के हाई लेवल तक पहुंचा. बाजार बंद होते-होते इसी रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, इसे बावजूद ये 3.83% की उछाल के साथ 1799 रुपये पर क्लोज हुआ.

6 महीने में किया पैसा डबल

KMEW Share में आई इस तेजी का साफ असर इस स्मॉलकैप कंपनी के मार्केट कैप पर देखने को मिला और ये बढ़कर 4400 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. अप्रैल 2025 में 632.50 रुपये के अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से इस शेयर में अब तक लगभग 185 फीसदी का उछाल आ चुका है. अगर रिटर्न की बात करें, तो बीते छह महीने में ही इस शेयर में पैसे लगाने वाले निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है और उन्हें 111 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न मिला है. वहीं 1 महीने में इस शेयर का भाव करीब 40 फीसदी बढ़ चुका है.

ब्रोकरेज ने दी 'Buy Rating'

शेयर में इस साल आई जोरदार तेजी के चलते ब्रोकरेज फर्म नुवामा (Nuvama) नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (Knowledge Marine & Engineering Ltd) के शेयर पर पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है. कंपनी ने इस शेयर को 'Buy Rating' दी है और इसका कवरेज शुरू कर दिया है. नुवामा ब्रोकरेज की ओर से इस शेयर में 40% से ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया गया है और इस शेयर को नया टारगेट प्राइस 2,500 रुपये दिया है.

निवेशक आशीष कचौलिया का फेवरेट

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ये Smallcap Stock दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया की फेवरेट लिस् में शामिल है. बीते 30 सितंबर, 2025 तक नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के स्टेकहोल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें, तो आशीष कचोलिया के पास 6,00,000 इक्विटी शेयर थे, जो कंपनी में 2.78 फीसदी की हिस्सेदारी होती है. बुधवार की बढ़त के साथ कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य 108.25 करोड़ रुपये था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

