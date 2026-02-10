scorecardresearch
 
55% चढ़ेगा सरकारी कंपनी का ये शेयर, अभी 29 फीसदी नीचे, एक्‍सपर्ट बोले- खरीदें!

डिफेंस कंपनी के शेयर को लेकर ब्रोकरेज का नया टारगेट आया है. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि यह शेयर 2700 रुपये के लेवल पर जा सकता है और इसमें 55 फीसदी ऊपर जाने की क्षमता है.

सरकारी कंपनी के शेयरों में तेजी. (Photo: Getty)
सरकारी कंपनी के शेयरों में तेजी. (Photo: Getty)

ब्रोकरेज फर्म ने सरकारी स्‍वामित्‍व वाली डिफेंस कंपनी BEML के प्रति पॉजिटिव नजरिया बनाया हुआ है. हालांकि कंपनी ने दिसंबर 2025 की तिमाही में नेट घाटा दर्ज किया हो. हालांकि एक्‍सपर्ट्स द्वारा शेयर में 55 प्र‍तिशत तक की ग्रोथ की संभावना को देखते हुए शुक्रवार की अस्थिरता के बाद सोमवार को शेयर में सुधार हुआ. वहीं मंगलवार भी इस शेयर में मामूली तेजी देखी गई. 

BEML ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्‍त में 22.4 करोड़ रुपये का नेट घाटा दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 24 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था. इस सरकारी कंपनी ने तिमाही के लिए  1,083 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.7 प्रतिशत अधिक है.

BEML का   EBITDA सिर्फ 4 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के 60.4 करोड़ रुपये से करीब 94 प्रतिशत कम है. मार्जिन भी एक साल पहले के  6.9 प्रतिशत से घटकर मात्र 0.3 प्रतिशत रह गया. कंपनी के बोर्ड ने पात्र शेयरहोल्‍डर्स के लिए 2.50 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, जो 13 फरवरी को रिकॉर्ड डे तय की गई है. 

ब्रोकरेज ने शेयर पर क्‍या कहा? 
निर्मल बैंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना ​​है कि इस तिमाही में दर्ज लगभग शून्य मार्जिन मुख्य रूप से एकमुश्त खर्चों के कारण है और वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, जिससे वित्त वर्ष 2026 के अंत तक यह लगभग 11 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा. बीईएमएल चालू वित्त वर्ष में बेंगलुरु मेट्रो को 9 ट्रेनें सौंपेगी. कंपनी का कहना है कि हमारा मानना ​​है कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही स्थिर रहेगी और सभी व्यावसायिक डिवीजनों में प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावना है.

ब्रोकरेज ने कहा कि BEML का मूल्यांकन दिसंबर 2027E EBITDA के 22 गुना पर करते हैं, जो 5-वर्षीय औसत EV/EBITDA से कम है. इसका मतलब है कि  मौजूदा स्तरों से 18.9 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है और लक्ष्य मूल्य 2,094 रुपये (पहले 2,610 रुपये) है. 

शेयर का प्रदर्शन
मंगलवार को शेयर 0.55 फीसदी चढ़कर 1,770.80 रुपये पर पहुंच गया, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण लगभग 15,000 करोड़ रुपये हो गया. शेयर जून 2025 में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 2,437.43 रुपये से लगभग 28 प्रतिशत गिर चुका है. पिछले छह महीनों में शेयर 11 प्रतिशत नीचे आया है, जबकि पिछले एक महीने में यह 5 प्रतिशत गिरा है.

55 फीसदी चढ़ेगा शेयर
मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2026 में 20 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जिसमें मार्जिन में 150 bps की सालाना ग्रोथ और 10 करोड़ रुपये के क्लोजिंग ऑर्डर बुक का लक्ष्य शामिल है. एलारा कैपिटल ने वित्त वर्ष 2026-28 के लिए अपने ईपीएस अनुमानों को बरकरार रखते हुए कहा कि आर एंड एम और रक्षा क्षेत्र में बड़े टेंडरों की प्राप्ति के कारण वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का राजस्व 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. ब्रोकरेज का कहना है कि यह शेयर 2700 रुपये तक जा सकता है, जो 55 फीसदी की तेजी है. 

( नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
