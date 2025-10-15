गिरावट पर लगा ब्रेक... आज शेयर बाजार में बमबम, Tata Motors समेत ये 10 स्टॉक बने रॉकेट

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 100% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद से US-China के बढ़ी ट्रेड टेंशन का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा था. सेंसेक्स-निफ्टी में बीते दो कारोबारी दिनों से लगातार गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा था, लेकिन बुधवार को इस पर ब्रेक लगा नजर आया. मार्केट ओपन होने के साथ ही एक ओर जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex 300 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी लेकर कारोबार करता दिखा. इस बीच खास बात ये है कि डिमर्जर के बाद Tata Motors के शेयर लार्जकैप कैटेगरी में सबसे तेज भागते नजर आए.

सेंसेक्स-निफ्टी की धांसू शुरुआत

शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 82,029.98 की तुलना में उछलकर 82,197.25 के लेवल पर ओपन हुआ और कुछ ही देर में ये तेज रफ्तार पकड़ते हुए 82,384 पर ट्रेड करता हुआ नजर आने लगा. इसके अलावा एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलता दिखा. ये अपने पिछले कारोबारी बंद 25,145 की तुलना में चढ़कर 25,181.95 पर ओपन हुआ और फिर 25,257.25 तक उछल गया.

1323 शेयरों ने की जोरदार ओपनिंग

मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार ने तूफानी शुरुआत की. कारोबार की ओपनिंग के साथ ही बाजार में मौजूद करीब 1323 कंपनियों के शेयर अपने पिछले बंद से तेज उछाल के साथ ग्रीन जोन में खुले, तो वहीं 883 कंपनियों के स्टॉक्स ने गिरावट के साथ रेड जोन में कारोबार स्टार्ट किया. इस बीच 148 कंपनियों के शेयरों की शुरुआत फ्लैट रही. Jio Financial, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Shriram Finance, Asian Paints और Tata Motors सबसे तेज भागने वाले शेयरों में शामिल रहे. वहीं Tech Mahindra, Titan Company, Axis Bank, Cipla में गिरावट देखने को मिली.

टाटा मोटर्स में अचानक तेजी

बीते कारोबारी दिन जहां टाटा मोटर्स डिमर्जर की खबर के बाद टूटा था, तो वहीं बुधवार को ये सबसे तेज रफ्तार के साथ ओपनिंग करने वाले स्टॉक्स में शामिल रहा. Tata Motors Share खुलते ही करीब 2 फीसदी चढ़कर 403 रुपये पर पहुंच गया. हालांकि, इसके बाद टाटा के इस शेयर की रफ्तार कुछ धीमी जरूर दिखी. बता दें कि टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 1.46 लाख करोड़ रुपये है.

