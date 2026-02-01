Stock Market Budget 2026: बजट से पहले शेयर बाजार में गिरावट, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में तेजी

बजट से पहले शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है. सेंसेक्‍स में 100 अंकों की गिरावट आई थी, जबकि निफ्टी 62.70 गिरकर कारोबार कर रहा है. वेदांता, हिंदुस्‍तान जिंक और हिंदुस्‍तान कॉपर में भारी गिरावट देखी जा रही है. निफ्टी 25,300 के नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि सेंसेक्‍स 82,200 पर करोबार कर रहा है.

बीएसई टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 11 शेयरों में तेजी देखी जा रही है, जबकि 19 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं. टाटा स्‍टील, इंफोसिस, एचसीएलटेक और बजाज फाइनेंस के शेयरों में गिरावट आई है. ऑटो, फार्मा और एफएमसीजी, बैंक सेक्‍टर को छोड़कर सभी सेक्‍टर्स में करीब 1 फीसदी की गिरावट है. पीएसयू बैंक जैसे सेक्‍टर्स में भारी गिरावट है.

शुक्रवार को मार्केट में गिरावट देखी गई थी, निफ्टी करीब 100 अंक टूटकर 25300 के ऊपर बंद हुआ था, जबकि सेंसेक्‍स 200 से ज्‍यादा अंक टूटकर 82270 पर बंद हुआ था.

बाजार खुलते ही Hidustan Zinc के शेयर में 10%, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 18 फीसदी से ज्यादा की गिरावट, हिन्दुस्तान एल्युमिनियम में करीब 5 फीसदी और हिंडाल्को के शेयर में 7 फीसदी की गिरावट देखी गई. हालांकि, डिफेंस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है. BEL, Data Pattern, जैसे शेयर करीब 2 फीसदी की उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं. मेटल स्टॉक्स में भी रिकवरी आई है और ये ग्रीन में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं.

