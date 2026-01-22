scorecardresearch
 
4.5 लाख करोड़ की कमाई... बाजार ने पकड़ी रफ्तार, क्‍या थम गई गिरावट?

सोमवार से गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में अच्‍छी तेजी रही. इंट्राडे के दौरान शेयर बाजार में कुछ अस्थिरता रही, लेकिन कारोबार बंद होने तक इसमें अच्‍छी ग्रोथ देखी गई. अब क्‍या आगे भी तेजी जारी रहेगी?

शेयर बाजार में तेजी. (Photo: Pixabay)
सोमवार से ही शेयर बाजार में भारी गिरावट रही है, लेकिन गुरुवार को अच्‍छी तेजी देखने को मिली. घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी ने गुरुवार को तीन दिन की लगातार गिरावट को तोड़ते हुए बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया. यह तेजी ग्‍लोबल सेंट‍िमेंट में आए सुधार के कारण आई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की धमकी वापस ले ली और ग्रीनलैंड पर भविष्य के समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति बनाई है.  

बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 397.74 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 82,307.37 पर पहुंच गया. निफ्टी 132.40 अंक या 0.53 प्रतिशत चढ़कर 25,289.90 पर बंद हुआ. इस तेजी के कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी अच्‍छी तेजी देखने को मिली है. बुधवार को BSE मार्केट कैपिटलाइजेशन 454 लाख करोड़ रुपये था, जो गुरुवार को बाजार बंद होते ही बढ़कर 458 लाख करोड़ रुपये हो गया. 

 इन शेयरों में रही शानदार तेजी
भारती इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स (BEL) सेंसेक्‍स में टॉप गेनर के तौर पर उभरी, जिसके शेयर 3.85% बढ़कर 418 रुपये पर पहुंच गए. अडानी पोर्ट्स 2.68% की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि टाटा स्‍टील, SBI, बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स के शेयरों में क्रमशः 2.63%, 2.21%, 1.69% और 1.58% की तेजी आई. 

रुपये में गिरावट से दबाव
एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि व्यापार संबंधी चिंताओं में कमी और एशियाई संकेतों के सपोर्ट ने चुनिंदा जोखिम लेने को प्रोत्साहित किया, जिससे बैंकिंग, ऑटो, आईटी और मेटल शेयरों में व्यापक भागीदारी हुई. साथ ही मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों ने भी रिकवरी में हिस्सा लिया. हालांकि उन्‍होंने चेतावनी दी कि भारतीय रुपये में लगातार कमजोरी के कारण बाजार का माहौल आंशिक रूप से संयमित बना हुआ है, जो डॉलर की निरंतर मांग को दिखाता है. 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), BEL, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन एंड टुब्रो समेत पांच शेयरों ने सेंसेक्स की ग्रोथ में भारी योगदान दिया. पोनमुडी के अनुसार, बाजारों को आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन के नजरिए से राहत मिली है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक 'किसी खास स्तर का बचाव करने के बजाय गति पर बारीकी से नजर रख रहा है, जिससे संतुलित और व्यवस्थित नीतिगत रुख में विश्वास मजबूत हुआ है.  

क्षेत्रीय इंडेक्‍स में बीएसई पीएसयू बैंक सेक्‍टर 2.43% बढ़कर 5,089.60 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई कैपिटल गुड्स सूचकांक 2.03% बढ़कर 63,102.40 पर बंद हुआ. सेंसेक्स इंडेक्‍स में आईटीसी के शेयरों ने 321.20 रुपये प्रति शेयर का नया 52-सप्ताह का निचला स्तर छुआ. 

203 शेयरों में अपर सर्किट
कुल मिलाकर, बीएसई के एक्टिव तौर पर कारोबार कर रहे 4,385 शेयरों में से 2,962 शेयरों में तेजी देखी गई, 1,268 शेयरों में गिरावट आई और 155 शेयर अपरिवर्तित रहे. सत्र के दौरान, 69 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि 276 शेयरों में गिरावट आई और वे 52-सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए. वहीं, 203 शेयरों ने अपर सर्किट बनाया और 163 शेयर लोअर सर्किट में लॉक हो गए.

शेयर बाजार में आगे क्‍या होगा? 

पोनमुडी ने कहा कि दोपहर में आई रिकवरी ने लगातार हाई और लोअर स्तर बनाए, लेकिन तेजी का रुझान 25,350-25,400 के आसपास सीमित रहा, जो तेजी के दौरान सक्रिय बिकवाली को दर्शाता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि निफ्टी ने 25,163 पर अपने 200-डे EMA से ऊपर फिर से हासिल कर सकता है.

जब तक निफ्टी 25,120 से ऊपर बना रहता है, तब तक व्यापक नजरिया स्थिर बना रहता है और 25,400-25,500 की ओर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है. तेजी के लिए 25,600 से ऊपर निर्णायक क्लोजिंग आवश्यक होगी और इससे बाजार में तेजी का रुख पूरी तरह से बदल जाएगा. 25,120 के स्तर को बनाए रखने में विफलता से 25,100 की ओर गिरावट का दबाव फिर से बढ़ सकता है.  

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
