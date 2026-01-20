Stock Market Crash: अचानक शेयर बाजार क्रैश, निफ्टी 25400 से नीचे लुढ़का, बिखरे ये 10 बड़े स्टॉक्स

शेयर बाजार में मंगलवार को भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है. निवेशकों को आज तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है. बीएसई सेंसेक्‍स 615 अंक टूटकर 82630 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 218 अंक टूटकर 25368 पर है. निफ्टी बैंक में 325 अंकों की गिरावट आई है. सोमवार को भी शेयर बाजार में भारी भगदड़ रही थी.

ICICI, HDFC Bank, हिंदुस्‍तान यूनिलीवर और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में मामूली तेजी है, लेकिन बाकी सभी शेयर बूरी तरह टूटे हैं. बीएसई टॉप 30 में से 26 शेयरों में बड़ी गिरावट आई है. सबसे ज्‍यादा गिरावट जोमैटो, सन फार्मा, इंडिगो, रिलायंस जैसे शेयरों में आई है. इसके बाद, टाइटन, टीसीएस, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा के शेयर ज्‍यादा प्रभावित हुए हैं.

मिडकैप कैटेगरी में ओबरॉय रियलिटी के शेयर में 8.63 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. UPL के शेयर 7.78 फीसदी फिसले, Voltas के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा टूटे. वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी में डेटा पैटर्न के शेयर 9 फीसदी और ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 8 फीसदी बिखर गए. एलटीएमआई माइंडट्री के शेयरों में 6 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई है और ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में करीब 8 प्रतिशत की गिरावट आई है.

किन सेक्‍टर्स में आई बड़ी गिरावट?

रियल्‍टी सेक्‍टर्स में 4 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट देखी जा रही है, जबकि केम‍िकल सेक्‍टर्स में 2.39 फीसदी की कमी आई है. इसके अलावा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्‍यूमर, ऑयल एंड गैस समेत सभी सेक्‍टर्स रेड जोन में कारोबार कर रहे थे.

584 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर

मंगलवार को 4,288 एक्टिव शेयरों में से 799 शेयरों में तेजी रही है, जबकि 3,338 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे थे. 151 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 60 शेयर 52 सप्‍ताह के हाई लेवल पर कारोबार कर रहे हैं , जबकि 584 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर पहुंच गए. 119 शेयरों में अपर सर्किट और 225 शेयरों में लोअर सर्किट लगा है.

7.67 लाख करोड़ स्‍वाहा!

मंगलावार को शेयर बाजार में आई भारी तबाही के कारण बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.67 लाख करोड़ रुपये घट गया. सोमवार को बीएसई मार्केट कैप 465.68 लाख करोड़ रुपये था, जो मंगलवार को घटकर 457.99 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

