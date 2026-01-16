पिछले सप्‍ताह में बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार में शुक्रवार को शानदार तेजी आई है. निफ्टी 200 अंक चढ़कर 85,860 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि सेंसेक्‍स 743 अंक चढ़कर 84,130 के ऊपर है. निफ्टी बैंक में भी शानदार तेजी आई है, जो 540 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है.

बाजार का सेंटिमेंट मोटे तौर पर पॉजिटिव बना हुआ है, जिसकी वजह IT, बैंकिंग, फाइनेंशियल और PSU बैंकों में जोरदार खरीदारी है. रियल्टी और मेटल्स में भी मजबूती दिख रही है, जबकि FMCG स्थिर बना हुआ है. कुछ डिफेंसिव और हेल्थकेयर सेक्टर पीछे चल रहे हैं, जो ग्रोथ और रेट-सेंसिटिव सेक्टरों की लीडरशिप के साथ हल्के रिस्क-ऑन माहौल का संकेत दे रहे हैं.

बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 7 शेयर मामूली गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि बाकी 23 शेयर गजब की तेजी दिखा रहे हैं. इंफोसिस शेयर में 5 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल आई है. टेक महिंद्रा भी 3 फीसदी से ज्‍यादा उछला है. महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और रिलांयस जैसे शेयरों ने भी कमाल की तेजी दिखाई है.

17 फीसदी तक चढ़े ये स्‍टॉक

Wardwizard Innovations & Mobility Ltd के शेयर में आज 16.59 फीसदी की तेजी देखी जा रही है, जिस कारण यह शेयर 10.12 रुपये पर पहुंच गया है. Antelopus Selan Energy के शेयरों में करीब 15 फीसदी की तेजी है और यह 509 रुपये पर कारोबार कर रहा है. पटेल इंजीनियरिंग के शेयर 13 फीसदी उछलकर कारोबार कर रहे हैं. एंजेल वन के शेयरों में 8 फीसदी की तेजी आई है. जेनटेक शेयर भी 8 फीसदी चढ़े हैं और फेडरल बैंक के शेयरों में 5% की उछाल आई है.

152 शेयरों में अपर सर्किट

बीएसई पर 4,051 शेयरों में से 2,284 शेयर उछाल पर हैं और 1,554 शेयरों में गिरावट आई है. 213 शेयर अनचेंज हैं. 72 शेयरों ने 52 सप्‍ताह का हाई लेवल टच किया है और 157 शेयरों ने 52 सप्‍ताह का निचला स्‍तर टच किया है. 152 शेयर अपर सर्किट पर कारोबार कर रहे थे, जबकि 121 शेयर गिरावट पर थे.

