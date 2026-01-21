Stock Market Crash: जिसका डर था वही हुआ... आज फिर शेयर बाजार क्रैश, 3 दिन में ₹15 लाख करोड़ स्वाहा!

जिसका डर था वही हुआ, जी हां डोनाल्ड ट्रंप के लगातार टैरिफ अटैक (Trump Tariff Attack) के चलते दुनियाभर के शेयर बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है. सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन भी एशियाई बाजार ओपनिंग के साथ ही धड़ाम नजर आए, जिससे भारतीय शेयर बाजार के लिए निगेटिव सिग्नल मिल रहे थे. हालांकि, सेंसेक्स-निफ्टी (Sensex-Nifty Crash) ने बुधवार को सुस्त शुरुआत की, लेकिन फिर घंटेभर बाद ये सुस्ती बड़ी गिरावट में तब्दील हो गई. BSE Sensex दिन के हाई लेवल एक झटके में करीब 1100 अंक तक टूट गया. दूसरी ओर NSE Nifty में भी तगड़ी गिरावट आई. हालांकि, इस लेवल तक गिरने के बाद इंडेक्स में रिकवरी भी देखने को मिली है.

सेंसेक्स-निफ्टी फिर हुए धड़ाम

शेयर बाजार के क्रैश होने का सिलसिला लगातार तीन कारोबारी दिनों से जारी है. मंगलवार का दिन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए अमंगल साबित हुआ था, तो बुधवार को भी हालात जस के तस नजर आए. शुरुआत का मामूली उतार-चढ़ाव देखते ही देखते बड़ी गिरावट में तब्दील हो गया. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 82,180 की तुलना में फिसलकर 81,794 पर खुला और फिर शुरुआत में 82,282 तक चढ़ गया, लेकिन इस स्तर से एक झटके में Sensex गिरकर 81,124 के लेवल पर आ गया.

सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी नजर आया और दिन के हाई लेवल से 358 अंक तक टूट गया. Nifty-50 अपने पिछले बंद 25,232 के मुकाबले फिसलकर 25,141 के लेवल पर ओपन हुआ था और फिर 25,277 का लेवल छूने के बाद टूटकर 24,919 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया.

निवेशकों को झटके पर झटका

बाजार में लगातार गिरावट की वजह से शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को एक के बाद एक झटका लग रहा है. हर रोज उनकी गाढ़ी कमाई डूब रही है. महज तीन कारोबारी दिनों की बाजार टूटने से निवेशकों के करीब 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा स्वाहा हो गए. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 465.68 लाख करोड़ रुपये पर आ गया था, जो मंगलवार को गिरकर 455.72 लाख करोड़ रुपये रह गया, मतलब एक ही दिन में 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा गिर गया. वहीं बुधवार को इसमें फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये खबर लिखे जाने तक 4.53 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

सबसे ज्यादा टूटे ये 10 शेयर

बुधवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल ICICI Bank (1.81%), LT Share (1.73%), Trent Share (1.70%) और BEL Share (1.54%) की गिरकर कारोबार कर रहे थे. वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल Kalyan Jewellers Share (11.53%), Paytm Share (4.26%), Coforge Share (3.84%) फिसलकर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा स्मॉलकैप कैटेगरी में FronSP Share (8.16%), Rama Steel Share (7.50%) और INOX Green Share (6.98%) की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

