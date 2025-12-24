अगर आप भी निवेश को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो इस हफ्ते के दौरान पड़ने वाली छुट्टियों के बारे में जान लेना चाहिए. 25 दिसंबर को पड़ने वाले क्रिसमस पर स्टॉक मार्केट बंद रहने वाला है. क्रिसमस वाले दिन दोनों एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लोज रहेगा.
क्रिसमस वाले दिन बीएसई और एनएसई के इक्विटी सेगमेंट या कैश मार्केट, इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी डेरवेटिव्स सेगमेंट, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग सेगमेंट क्लोज रहने वाले हैं. इसका मतलब है कि किसी भी तरह स्टॉक मार्केट में ट्रांसजेक्शन नहीं होने वाला है. 25 दिसंबर को इक्व्टिी ना ही खरीद पाएंगे और ना ही बेच पाएंगे.
इसके बाद 27 और 28 दिसंबर को भी शनिवार और रविवार रहने वाला है, जिस कारण स्टॉक मार्केट में इस दिन लेनदेन नहीं होगा. फिर 29 दिसंबर को सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा. इसके बाद आप अपने निवेश और ट्र्रेडिंग की प्लानिंग कर सकते हैं.
अगले साल पड़ेगी छुट्टी
दिसंबर के बाद अगली स्टॉक मार्केट की छुट्टी साल 2026 के जनवरी महीने से शुरू होगी. जनवरी महीने में शनिवार और रविवार को छोड़कर स्टॉक मार्केट स्वतंत्रता दिवस के दिन 26 जनवरी को बंद रहेगा. इसके बाद मार्च में 3 मार्च को होली की वजह से, 26 मार्च को श्री रामनवमी के दिन, 31 मार्च को महावीर जयंत की वजह से शेयर बाजार बंद रहेगा. इसके बाद अप्रैल महीने के दौरान 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण, 14 अ्रपैल को बाबा साहब अंबेडर की जयंती की वजह से मार्केट बंद रहने वाला है.
बैंक भी रहेंगे बंद
25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण् बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. इसके बाद 27 दिसंबर को महीने का चौथे शनिवार के कारण बैंकों का अवकाश रहने वाला है. साथ ही 28 दिसंबर को रविवार पड़ रहा है, जिस कारण बैंकों की छुट्टी रहने वाली है.
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस?
क्रिसमस फेस्टिवल हर साल 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है. यह दुनिया का सबसे प्रमुख फेस्टिवल में से एक है और ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस वाले दिन ही ईसा मसीह यानी Jesus Christ का जन्म हुआ था. इसी कारण ईसाई धर्म में इसकी बड़ी मान्यता है और ईसाई धर्म का पालन करने वाले लोग इस दिन को क्रिसमस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं.