अब कितना चढ़ेगी चांदी? हफ्तेभर में ₹32000 महंगी, सोने ने भी नहीं छोड़ी कोई कसर

ग्लोबल सेंटिमेंट और इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण सोने और चांदी के भाव में लगातार तेजी जारी है. आलम है कि सोना और चांदी हर दिन अपना ऑल टाइम हाई लेवल टच कर रहा है. सिर्फ शुक्रवार को ही चांदी के दाम में गजब की तेजी देखने को मिली थी, जो 17000 रुपये चढ़ गई. सोना भी अपने रिकॉर्ड हाई पर बना हुआ है.
शुक्रवार को MCX पर चांदी 17000 रुपये चढ़कर 2.40 लाख रुपये के पार पहुंच गई. इसी दिन इसने 2 लाख 42 हजार रुपये प्रति किलो का ऑल टाइम हाई लेवल भी टच किया. वहीं सोने के दाम में 70 रुपये की तेजी आई और यह 139940 रुपये पर बंद हुआ.
32 हजार रुपये महंगी हुई चांदी
अगर हर एक हफ्ते का आंकड़ा देखें तो यह हैरान करने वाला है. 19 दिसंबर, शुक्रवार को चांदी का भाव 2 लाख 8000 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, लेकिन अब चांदी का भाव एक सप्ताह में ही करीब 32000 रुपये चढ़कर 2.40 लाख रुपये पर पहुंच गया है.
सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ है. 19 दिसबंर को 10 ग्राम सोने का भाव 1,34,196 रुपये था और आज इसकी कीमत 1.40 लाख रुपये के करीब है. ऐसे में देखें तो सप्ताहभर के दौरान सोने के भाव में 6000 रुपये की उछाल आई है.
क्यों आई सोने और चांदी के भाव में इतनी तेजी?
कितना और चढ़ेगी चांदी?
कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल स्तर पर तनाव, इंडस्ट्रियल डिमांड, डॉलर कमजोर होने और फेड रेट कटौती के कारण सोने-चांदी के दाम में तेजी बनी रहेगी, जिस कारण में ये रिकॉर्ड लेवल बना सकते हैं. साल 2026 में सोना ₹1.56 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है. वहीं चांदी की कीमत 100 डॉलर प्रति औंस के ऊपर जा सकती हैं. भारतीय बाजार के हिसाब से देखें तो चांदी के दाम 2.80 लाख रुपये से लेकर 3.20 लाख रुपये तक जा सकते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली का रिस्क बना हुआ है.
(नोट - यहां बताया गया टारगेट एकसपर्ट्स के अनुमान पर है.aajtak.in इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)