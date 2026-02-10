scorecardresearch
 
Silver ETF Fall: इधर चांदी फिर से धड़ाम, उधर सिल्वर ETF में भी शुरू हो गई गिरावट

Silver ETF Fall: सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को कमोडिटी मार्केट में चांदी की कीमत में फिर से गिरावट आई. खुलने के साथ ही MCX Silver Rate 5,700 रुपये से ज्यादा कम हो गया और इसका असर सिल्वर ईटीएफ में गिरावट के रूप में देखने को भी मिला है.

चांदी में गिरावट के बीच फिसले सिल्वर ईटीएफ. (Photo: ITG)
सोना-चांदी की कीमतों में कभी क्रैश (Gold-Silver Price Crash), तो मंगलवार को एक बार फिर बड़ी गिरावट आई है. एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव पिछले बंद के मुकाबले खुलते ही करीब 5700 रुपये प्रति किलोग्राम गिर गया, तो वहीं सोना भी एक झटके में 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया. न सिर्फ कीमती धातुओं के भाव में गिरावट आई है, बल्कि ईटीएफ भी टूटे हैं. हालांकि, गोल्ड ईटीएफ पर मामूली असर दिखा है, लेकिन सिल्वर ईटीएफ रेड जोन में कारोबार करते नजर आए. Tata Silver Exchange Fund से लेकर Nippon India Silver ETF तक खुलने के साथ ही गिरावट में कारोबार कह रहे थे. 

Silver ETFs में हर ओर लाल-लाल 
बात करें, सिल्वर ईटीएफ की तो, मंगलवार को इनमें हर ओर रेड जोन में ही कारोबार हो रहा है. टाटा सिल्वर एक्सचेंज फंड, निप्पोन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, जेरोधा सिल्वर ईटीएफ से लेकर HDFC Silver ETF, ICICI Pridential Silver ETF, SBI Silver ETF, Kotak Silver ETF, Axis Silver ETF से Mirae Asset Silver ETF तक में शुरुआती कारोबार के दौरान 1% से करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली है. 

हालांकि, गोल्ड ईटीएफ की बात करें, ज्यादातर कंपनियों के Gold ETF ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए नजर आए हैं. हालांकि, इनमें तेजी की रफ्तार काफी धीमी है. बता दें कि चांदी के साथ ही सोने की कीमत भी फिसली है, लेकिन ईटीएफ पर इस गिरावट का असर कम ही देखने को मिल रहा है.

Gold-Silver की रफ्तार पर ब्रेक
सोना-चांदी की कीमतों में बीते 29 जनवरी को हाई छूने के बाद अचानक से क्रैश होने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसपर बीते सप्ताह ब्रेक लगा और ये भागने लगी. लेकिन एक बार फिर मंगलवार को ये खुलते ही फिसल गई. चांदी अपने हाई 4,20,048 रुपये से 1.63 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती हो चुकी है. बीते कारोबारी दिन के अपने बंद 2,62,620 रुपये प्रति किलो से 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी 5,756 रुपये गिरकर 2,56,864 रुपये पर आ गई. 

सोने की बात करें, तो ये भी सोमवार के अपने एमसीएक्स बंद वायदा भाव 1,58,066 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में टूटकर शुरुआती कारोबार में ही 1,56,001 रुपये पर आ गया. इस तरह 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाला 10 Gram 24 Karat Gold 2,065 रुपये सस्ता हो गया. इसका हाई 1,93,096 रुपये है और ये सोना इस लेवल से 37,095 रुपये तक फिसल चुका है. 

(नोट- सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

