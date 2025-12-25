70 रुपये प्राइस बैंड... 100% GMP, इस दिन मार्केट में एंट्री ले रहा ये धांसू आईपीओ

शेयर बाजार में एक छोटी कंपनी शानदार जीएमपी के साथ एंट्री लेने जा रही है. इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 100 फीसदी है, जिसका मतलब है कि लिस्ट होते ही यह निवेशकों का पैसा डबल कर सकता है. यह जयपुर की मसाला बनाने वाली कंपनी श्याम धानी इंडस्ट्रीज है, जिसका आईपीओ 22 दिसंबर को खुला था. 30 दिसंबर को यह आईपीओ मार्केट में एंट्री लेगा.
इस आईपीओ के जरिए 38.49 करोड़ रुपये के शेयर जारी हुए हैं, जिसे निवेशकों ने 988 गुना सब्सक्राइब किया है. चित्तौड़गढ़ के आंकड़ों के अनुसार, श्याम धानी इंडस्ट्रीज का आईपीओ भारत में अब तक का पांचवां सबसे अधिक सब्सक्राइब्ड एसएमई आईपीओ और 2025 का सबसे अधिक सब्सक्राइब्ड आईपीओ बन गया है.
लिस्टिंग पर डबल कर देगा पैसा
एंकर सेगमेंट को छोड़कर, कुल आईपीओ मांग 25,300 करोड़ रुपये से कुछ अधिक के बुक साइज के बराबर थी. ओवरसब्सक्रिप्शन का स्तर कंपनी की संभावनाओं और सेक्टर में बाजार प्रतिभागियों के बीच काफी विश्वास को दिखाता है. आईपीओ का प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर था और GMP भी 70 रुपये दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि यह लिस्टिंग पर ही पैसा डबल कर देगा और 140 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हो सकता है.
38.5 करोड़ रुपये जुटाए
कंपनी ने 38.5 करोड़ रुपये जुटाने के लिए NSE SME प्लेटफॉर्म इमर्ज पर अपना IPO लॉन्च किया. इस प्रस्ताव में लगभग 55 लाख शेयर शामिल थे, जिनकी कीमत 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर के बीच तय की गई थी. बोली प्रक्रिया 22 दिसंबर को शुरू हुई और बुधवार, 24 दिसंबर को समाप्त हुई. कुल शेयरों में से 15.6 लाख शेयर एंकर निवेशकों के लिए रिजर्व थे और इस एंकर हिस्से में ही 70 गुना अधिक सदस्यता प्राप्त हुई, जिससे कुल एंकर मांग लगभग 11 करोड़ शेयरों तक पहुंच गई.
कितना हुआ सब्सक्राइब
Shyam Dhani Industries IPO को कुल 988.29 गुना सब्सक्राइब किया गया. इसमें पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,137.92 गुना हुआ, QIB ने इस आईपीओ को 256.24 गुना सब्सकाइब किया और एचएनआई कैटेगरी में इसे 1,612.65 गुना सब्सक्राइब किया गया.
कंपनी ने अपने प्रस्ताव दस्तावेज में बताया कि जुटाई गई धनराशि का उपयोग कार्यशील पूंजी बढ़ाने, कुछ बकाया कर्ज के भुगतान, ब्रांड निर्माण और व्यापार, पूंजीगत व्यय और अपने प्लांट में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के लिए किया जाएगा. कंपनी 160 से अधिक प्रकार के मसालों का उत्पादन करती है.
(नोट- किसी भी आईपीओ या शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)