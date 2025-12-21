'आप क्या कर रहे हैं... मैंने तो खरीद ली चांदी', Robert Kiyosaki बोले- क्रैश में भी बनाएगी अमीर!

पॉपुलर किताब रिच डैड पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और आए दिन लोगों को अपनी पोस्ट के जरिए अमीर बनने के तरीके बताते रहते हैं.

उनकी एक पोस्ट तेजी से वायरल (Viral Post) हो रही है, जिसमें उन्होंने दुनिया की इकोनॉमी के क्रैश (World Economy Crash) होने के बाद भी अमीर बनने के फॉर्मूले के बारे में बताया है. इस पोस्ट में भी उन्होंने चांदी का अमीर बनने का जरिया बताते हुए इसे खरीदने की सलाह दी है.

FED का जिक्र और महंगाई की वार्निंग

Robert Kiyosaki ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर शेयर की गई 17 दिसंबर की अपनी एक पोस्ट में अमेरिकी फेड रिजर्व के हालिया Rate Cut के कदम का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, 'FED ने दुनिया को भविष्य के लिए अपने प्लान बता दिए हैं. अमेरिकी फेड ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग का सिग्नल दिया और नकली पैसे छापने वाली मशीन चालू कर दी, जिसे लैरी लेपर्ड अपनी महान किताब का टाइटल 'द बिग प्रिंट' कहते हैं.'

कियोसाकी ने आगे कहा कि फेड के इस कदम से हाइपर-इन्फ्लेशन होगा, जो लोग तैयार नहीं हैं उनके लिए जिंदगी बहुत महंगी हो जाएगी. ऐसे में मेरा सुझाव यही है कि और असली सोना (Gold), चांदी (Silver), बिटकॉइन (Bitcoin) और इथेरियम (Ethereum) खरीदें.'

LESSON # 9: How to get richer as the world economy crashes.



The FED just let the world know their plans for the future.



The FED lowered interest rates…signaling QE (quantitative easing) or turning on the fake money printing press….What Larry Lepard calls “The Big Print” the… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 17, 2025

'चांदी तो चांद पर जा रही...'

रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने अपनी पोस्ट में आगे चांदी की बढ़ती कीमतों की ओर फोकस किया और लिखा कि चांदी चांद पर जा रही है, शायद 2026 में इसका भाव 200 डॉलर प्रति औंस (Silver Price) पर पहुंच जाएगा. बीते साल 2024 में ये सिर्फ 20 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. उन्होंने बताया कि जैसे ही पिछले हफ्ते US FED एक और रेट कट का ऐलान किया था, मैंने और असली चांदी खरीद ली.

नकली इकोनॉमी क्रैश होगी, तो अमीर बनूंगा

रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में एक बार फिर से चांदी को बुरे से बुरे समय में भी अमीर बनने का बेहतर जरिया करार दिया है. उन्होंने लिखा, 'क्या मुझे और चांदी खरीदने की जरूरत थी?, नहीं मुझे बस अपनी ही सरकार से धोखा खाना पसंद नहीं और जब नकली इकॉनमी क्रैश होगी तो मैं और अमीर हो जाऊंगा.' उन्होंने पोस्ट के अंत में यूजर्स के सवाल किया कि तुम क्या कर रहे हो? Take Care.

तेजी से Viral हो रही पोस्ट

Rich Dad Poor Dad राइटर रॉबर्ट कियोसाकी का ये पोस्ट भी, उनके पिछले पोस्ट की तरह ही तेजी से वायरल हो रही है और इसे खबर लिखे जाने तक लाखों व्यूज मिल चुके थे. कियोसाकी के ज्यादातर पोस्ट में वे लोगों को गोल्ड-सिल्वर और बिटकॉइन को खरीदने की सलाह देते हैं. लेकिन बीते कुछ दिनों से उनका फोकस खासतौर पर चांदी पर ज्यादा रहा है. ऐसा हो भी क्यों न आखिर अंतरराष्ट्रीय से लेकर घरेलू बाजारों तक में Silver Price लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ते हुए तूफानी तेजी से बढ़ रही है. भारत में चांदी का भाव 2 लाख रुपये प्रति किलो के पार चल रहा है.

