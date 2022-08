Rakesh Jhunjhunwala का किस कंपनी में है कितना निवेश, यहां देखें पूरी डिटेल

राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) का 62 वर्ष की उम्र में रविवार को निधन हो गया. शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करने वालों के लिए प्रेरणा रहे भारतीय वॉरेन बफे ने 1985 में दलाल स्ट्रीट पर कदम रखा और देश के सबसे दिग्गज निवेशक बन गए. उन्होंने अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) के साथ विभिन्न शेयरों में 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश (Invest) कर रखा है. आइए जानते हैं झुनझुनवाला के इक्विटी पोर्टफोलियो के बारे में पूरी डिटेल.

32 शेयरों में झुनझुनवाला का निवेश

सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) की शेयर बाजार में निवेश को लेकर दिलचस्पी उनके पिता की बातें सुनकर बढ़ी. जब वे कॉलेज में थे तभी अपने बचत के पैसों को शेयरों में निवेश शुरू कर दिया था. राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो (Rakesh Jhunjhunwala Portfolio) की बात करें तो उन्होंने अपनी फर्म रेयर एंटरप्राइजेज (Rare Enterprises) बनाई और इसके जरिए कई कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दिया. फिलहाल, तक उनका पत्नी रेखा झुनझुनवाला के साथ मिलकर 32 शेयरों में 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश है.

पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर Titan

बिजनेस टुडे के मुताबिक, राकेश झुनझुनवाला के इक्विटी पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर Titan का नाम आता है. करीब 11,000 करोड़ रुपये के मूल्य के साथ, टाइटन कंपनी झुनझुनवाला की सबसे बड़ी होल्डिंग (Rakesh Jhunjhunwala Holdings) है. ट्रेंडलाइन के पास उपलब्ध आंकड़ों को देखेों तो बिग बुल ने अपनी पत्नी के साथ 30 जून तक टाइटन कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी ली थी. दूसरे नंबर पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस का नाम आता है.

झुनझुनवाला के प्रमुख निवेश पर नजर

कंपनी निवेश मूल्य Titan 11,000 करोड़ रुपये Star Health & Allied Insurance 7,000 करोड़ रुपये Metro Brands 3,350 करोड़ रुपये Tata Motors 1,731 करोड़ रुपये Crisil 1,301 करोड़ रुपये Fortis Healthcare 898 करोड़ रुपये Federal Bank 839 करोड़ रुपये Canara bank 822 करोड़ रुपये Indian Hotels 816 करोड़ रुपये NCC 505 करोड़ रुपये Rallis India 429 करोड़ रुपये Nazara Technologies 423 करोड़ रुपये Jubilant Pharmova 377 करोड़ रुपये Jubilant Ingrevia 359 करोड़ रुपये Tata Communication 336 करोड़ रुपये Escorts Kubota 307 करोड़ रुपये

इन कंपनियों में भी हिस्सेदारी

राकेश झुनझुनवाला के पास एप्टेक (Aptech), एग्रो टेक फूड्स (Agro Tech Foods), वीए टेक वाबैग (Va Tech Wabag), एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज (Edelweiss Financial Services), जियोजित फाइनेंशियल (Geojit Financial), वॉकहार्ट (Wockhardt), इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (Indiabulls Housing Finance), अनंत राज (Anant Raj), डिशमैन कार्बोजेन (Dishman Carbogen), मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन (Man Infraconstruction), डीबी रियल्टी (DB Realty), ओरिएंट सीमेंट (Orient Cement), ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज (Autoline Industries), बिलकेयर और प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज (Bilcare and Prozone Intu Properties) जैसी कंपनियों की भी हिस्सेदारी है. इन सभी कंपनियों के करीब 1 फीसदी होल्डिंग्स बिग बुल के पोर्टफोलियो में शामिल है.