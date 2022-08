Rakesh Jhunjhunwala अपने बच्चों के लिए छोड़ गए इतनी संपत्ति, ये है उनका पूरा परिवार

भारतीय शेयर के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) का निधन हो गया है. उनका जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था. सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को कारोबारी जगत में बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था. हाल ही में उन्होंने अकासा एयरलाइन की शुरुआत कर सबसे सस्ते हवाई सफर का वादा किया था.

अकासा में सबसे बड़ी शेयरधारक पत्नी रेखा

भारत के वारेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला अपने पीछे एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य छोड़ गए हैं. उनके परिवार में पत्नी रेखा झुनझुनवाला, बेटी निष्ठा झुनझुनवाला (Nishtha Jhunjhunwala), बेटा आर्यमान झुनझुनवाला (Aryaman Jhunjhulwala), बेटी आर्यवीर झुनझुनवाला (Aryavir Jhunjhunwala) हैं. राकेश झुनझुनवाला की कुल नेटवर्थ करीब 40 हजार करोड़ रुपये है. यहां बता दें कि उनकी आकासा एयर में सबसे बड़ी हिस्‍सेदारी पत्‍नी रेखा झुनझुनवाला की ही है. दोनों की कुल हिस्‍सेदारी 45.97 फीसदी है.

कारोबारी जगत में शोक की लहर

महज 5,000 रुपये से 40,000 करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा करने वाले राकेश झुनझुनवाला का निधन 62 साल की उम्र में रविवार को मुंबई में हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सुबह 6.45 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर से पूरे कारोबारी जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक

फोर्ब्स की बिलेनियर लिस्ट के मुताबिक, फिलहाल राकेश झुनझुनवाला अरबपतियों की सूची में दुनिया के 440वें सबसे अमीर व्यक्ति थे. पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट में लिखा, 'राकेश अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यावहारिक झुनझुनवाला भारत की प्रगति के लिए बहुत भावुक थे. उनका जाना दुखद है. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

Rakesh Jhunjhunwala was indomitable. Full of life, witty and insightful, he leaves behind an indelible contribution to the financial world. He was also very passionate about India’s progress. His passing away is saddening. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/DR2uIiiUb7