राकेश झुनझुनवाला को सरकार से मिली हरी झंडी, अगले साल से शुरू करेंगे नई एयरलाइंस

भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) ने अब एविएशन सेक्टर में अपना सिक्का जमाने के लिए बड़ा कदम उठा दिया है. राकेश झुनझुनवाला की Akasa एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है और वो सभी अतिरिक्त अनुपालनों पर रेगुलेटर्स के साथ काम करेगी.

दरअसल, SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और इसके तहत ही Akasa Air उड़ान भरेगा. जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे इस नई एयरलाइंस के CEO होंगे. 2022 की गर्मियों से इसकी उड़ानें शुरू हो जाएंगी. इस एयरलाइंस में राकेश झुनझुनवाला का बड़ा निवेश है. यह एयरलाइन सस्ती किराये वाली होगी.

विनय दुबे ने जारी प्रेस रिलीज में कहा है कि Akasa Air को NOC मिलने से बेहद खुशी हो रही है. इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय का आभारी हूं. Akasa Air को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जरूरी सभी अतिरिक्त अनुपालनों पर रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ काम करना जारी रखेंगे.

इस नई एयरलाइन कंपनी के बोर्ड में इंडिगो के पूर्व प्रेसीडेंट आदित्य घोष शामिल हैं. उन्होंने कंपनी को सरकार से NOC मिलने पर विनय दुबे और उनकी टीम को बधाई दी.

Many congratulations to #VinayDube and Team #AKASA on receiving the NOC from MOCA as it embarks on its journey to offer Indian flyers a warm, efficient, reliable and affordable travel experience with an endeavour to be the nation’s most dependable, affordable and greenest airline