Petrol-Diesel Price Today: 5 रुपये घटे पेट्रोल के दाम, डीजल में 3 रुपये की कटौती, यहां आज से सस्ता हो गया तेल; चेक करें अपने शहर की कीमतें

Petrol-Diesel Price, Rs 5 Less in Petrol and Rs 3 in Diesel in Maharashtra: तेल कंपनियों ने शुक्रवार सुबह पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Latest Rates) जारी कर दिए हैं. महाराष्ट्र के अलावा किसी अन्य राज्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price Today) में कोई बदलाव नहीं हुआ है. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते दिन तेल की कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया था. नई कीमतें (Maharashtra Petrol Diesel Price) आधी रात से लागू हो गई हैं.

महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम पांच रुपये कम हुए हैं, जबकि डीजल के रेट में तीन रुपये की कटौती हुई है. IOCL के ताजा अपडेट के अनुसार, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज एक लीटर पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये में बिक रहा है. पेट्रोल में पांच रुपये और डीजल तीन रुपये कम में मिल रहा है. इसके अलावा, किसी और राज्य में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये में और डीजल 89.62 रुपये में मिल रहा है. चेन्नई की बात करें तो यहां एक लीटर पेट्रोल के दाम 102.63 रुपये और डीजल के रेट 94.24 रुपये पर बने हुए हैं. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल 106.03 रुपये व डीजल 92.76 रुपये में मिल रहा है.

शहर का नाम पेट्रोल रु. प्रति लीटर डीजल रु. प्रति लीटर दिल्ली 96.72 89.62 मुंबई 106.31 94.27 चेन्नई 102.63 94.24 कोलकाता 106.03 92.76

जानें अन्य शहरों में क्या हैं तेल की कीमतें...

- यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां एक लीटर पेट्रोल 96.57 रुपये में और डीजल 89.76 रुपये में मिल रहा

- बिहार के पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये में और डीजल 94.04 रुपये में मिल रहा है.

- भोपाल में पेट्रोल की कीमत 108.65 रुपये और डीजल 93.90 रुपये पर बनी हुई है.

- राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 113.65 रुपये और डीजल 98.39 रुपये पर स्थिर है.

SMS से चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल का भाव

आप एक SMS के जरिए रोज अपने शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत जान सकते हैं. इसके लिए इंडियन ऑयल (IOCL) के ग्राहकों को RSP कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा. अपने शहर का RSP कोड जानने के लिए यहां क्लिक करें.

प्रतिदिन अपडेट होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (Crude Oil) के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) के दाम तय करती हैं. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह विभिन्न शहरों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती हैं.