NSE पर तकनीकी गड़बड़ी की वजह सामने आई, सेबी का समस्या की तह तक जाने का निर्देश

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कल सुबह आई तकनीकी गड़बड़ी से शेयर बाजार का कारोबार बाधित हुआ. NSE के दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर से मिलने वाले सभी लिंक में अस्थिरता पैदा हो गई लेेकिन एक्सचेंज पर कारोबार रुक जाने की असल वजह यह नहीं थी. अब NSE ने कई सारे ट्वीट करके इसकी वजह बताई है जानें यहां...

दूरसंचार लिंक अस्थिर होने से नहीं रुका कारोबार

NSE ने ट्वीट कर कहा कि दोनों दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर से उनके सभी लिंक पर आई अस्थिरता ने एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम को प्रभावित नहीं किया. बल्कि इस अस्थिरता से उसका ऑनलाइन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रभावित हुआ.

NSE yesterday received communication of instability of all their links from both the telecom service providers. While there was no impact to the trading system, this instability had an impact to the online risk management system, also configured in a High Availability mode. — NSEIndia (@NSEIndia) February 25, 2021

रिस्क मैनेजमेंट की खराबी ने रोकी ट्रेडिंग

NSE ने कहा कि ऑनलाइन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अनुपलब्ध हो जाने से एक्सचेंज पर कारोबार सही से नहीं चल सका. इसलिए मार्केट को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा. जब इस खराबी को दूर कर लिया गया तो बाजार को फिर से खोल दिया गया.

Given that the online risk management system was unavailable, market functioning could not continue normally and hence had to be shut down. Once the issue was resolved, NSE made an announcement with respect to re-opening of the markets. — NSEIndia (@NSEIndia) February 25, 2021

कल बाधित रहा NSE पर कारोबार

NSE पर तकनीकी खराबी की वजह से कल सुबह 11 बजकर 40 मिनट से लेकर 3 बजकर 30 मिनट तक कारोबार बंद रहा. NSE पर दोबारा कारोबार 3 बजकर 45 मिनट पर शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला. BSE पर कल कारोबार सामान्य रहा और उस पर भी कारोबार का समय 5 बजे तक बढ़ा दिया गया.

We are working on restoring the systems as soon as possible. In view of the above, all the segments have been closed at 11:40 and will be restored as soon as issue is resolved. — NSEIndia (@NSEIndia) February 24, 2021

सेबी का तह तक जाने का निर्देश

इस बीच बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) NSE को बुधवार को आई तकनीकी खराबी की तह तक जाने के लिए विस्तृत जांच और विश्लेषण करने के लिए कहा है. साथ ही NSE से पूछा है कि उसने एक्सचेंज के कारोबार को डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्थानांतरित क्यों नहीं किया?



SEBI ने मांगी है पूरी जानकारी

