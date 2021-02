NSE पर तकनीकी खराबी से रुकी ट्रेडिंग, ट्विटर पर आई Memes की बाढ़

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर तकनीकी खराबी के चलते ट्रेडिंग को आज थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया. ब्रोकिंग कंपनी Zerodha ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इसके बाद तो जैसे Twitteratis ने memes की बाढ़ ला दी और #nseindia टॉप ट्रेंड करने लगा...

कैश और फ्यूचर मार्केट पर आई गड़बड़ी

NSE के कैश और फ्यूचर मार्केट पर तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद सुबह 11.40 पर एक्सचेंज पर ट्रेडिंग को रोक दिया गया.

Zerodha नाम की ब्रोकिंग कंपनी ने ट्ववीट कर बताया कि Nifty 50, Nifty Bank और अन्य सूचकांक पर लाइव टिक्स नहीं मिल रहे हैं. कंपनी NSE के साथ इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है.

There is an issue with live ticks for NSE indices (Nifty 50, Nifty Bank and others) across brokers. We are in touch with NSE to have this fixed.

इस पर NSE India ने भी ट्वीट कर बताया, ‘हम सिस्टम को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी गड़बड़ी के कारण सुबह 11.40 पर ट्रेडिंग रोक दी गई थी। जैसे ही तकनीकी गड़बड़ी दूर होती है हम दोबारा ट्रेडिंग शुरू करेंगे।’

We are working on restoring the systems as soon as possible. In view of the above, all the segments have been closed at 11:40 and will be restored as soon as issue is resolved.