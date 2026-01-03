रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की हर किसी की आवश्‍यकता होती है, लेकिन सही जगह निवेश नहीं करने से उन्‍हें रेगुलर इनकम मिलने में परेशानी होती है या फिर उन्‍हें पर्याप्‍त मंथली पैसा नहीं मिल पाता. यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हर महीने 50 हजार रुपये की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, रिटायरमेंट के बाद आपको करोड़ों रुपये की एकमुश्‍त राशि मिल सकती है.

और पढ़ें

हम बात कर रहें है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश के बारे में... यहां आप मंथली निवेश करके करोड़ों रुपये जमा कर सकते हैं. साथ ही मंथली पेंशन भी बना सकते हैं. NPS एक ऐसा निवेश स्‍कीम है, जो निवेशकों को रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त राशि और पेंशन दोनों का लाभ देती है. रिटायरमेंट के तुरंत बाद आप इसमें 80% अमाउंट एकमुश्‍त निकाल सकते हैं, जबकि 20 फीसदी अमाउंट को एन्‍युटी के लिए यूज कर सकते हैं. एन्‍युटी खरीदने के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा.

50 हजार मंथली पेंशन के लिए कितना अमाउंट जरूरी?

50 हजार रुपये की मंथली पेंशन का मतलब है कि आपको सालाना 6 लाख रुपये की पेंशन चाहिए. अब मान लेते हैं कि आपको एन्‍युटी पर हर साल 6 फीसदी का ब्‍याज मिल रहा है. इसका मतलब है कि आपको 50 हजार रुपये की पेंशन पाने के लिए 1 करोड़ रुपये के कॉपर्स की आवश्‍यकता होगी.

Advertisement

सालाना पेंशन- 50 हजार पेंशन x 12 = 6,00,000 रुपये

6 फीसदी एन्‍युटी रेट मानने के बाद

कुल एन्‍युटी- ₹6,00,000 ÷ 6% = 1,00,00,000 करोड़ रुपये

इसका मतलब है कि आपको कम से कम 1 करोड़ रुपये की एन्‍युटी खरीदनी होगी, तभी 50 हजार रुपये की मंथली पेंशन बनेगी.

अब सवाल उठता है कि 80 फीसदी एकमुश्‍त राशि और 20 फीसदी एन्‍युटी के नियम पर 1 करोड़ रुपये की एन्‍युटी खरीदे के लिए कुल कितना कॉपर्स की आवश्‍यकता होगी? साथ ही किस उम्र में कितने रुपये मंथली शुरू करके आप ये अमाउंट जुटा सकते हैं? आइए विस्‍तार से समझते हैं...

अगर आप 50 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए 1 करोड़ रुपये की की एन्‍युटी खरीदना चाहते हैं तो आपके NPS में कुल 5 करोड़ रुपये का कॉपर्स जमा होना चाहिए, क्‍योंकि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने रिटायरमेंट के बाद 80 फीसदी राशि एकमुश्‍त निकालने और 20 फीसदी अमाउंट एन्युटी में निवेश करने के लिए अनिवार्य कर दिया है. अब आइए जानते हैं कितना मंथली एनपीएस में निवेश कर सकते हैं.

25 की उम्र में कितना करना होगा निवेश ?

25 की उम्र में निवेश से आपको 35 सालों तक निवेश करने का मौका मिलता है.

आपको हर महीने ₹14,000 – ₹15,000 का निवेश करना होगा.

इसपर सालाना औसतन ब्‍याज 10 फीसदी मानना होगा.

60 साल के बाद कुल कॉपर्स 5 करोड़ रुपये होंगे.

इसमें 80 फीसदी एकमुश्‍त राशि 4 करोड़ रुपये होगा.

20 फीसदी एन्‍युटी यानी 1 करोड़ रुपये होगी.

इसके बाद आपको हर महीने की पेंशन 50 हजार रुपये होगी.

इसी तरह, अगर आप 30 की उम्र में NPS में निवेश शुरू करते हैं तो आपको हर महीने 22 से 24 हजार रुपये का निवेश करना होगा और 35 की उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो 50 हजार रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको 35 से 38000 रुपये का निवेश करना होगा.

---- समाप्त ----