ये क्‍या? 76 से 1 रुपये का हुआ शेयर... सालभर में ही निवेशक कंगाल, 98% टूटा भाव

निवेशकों को मालामाल करने वाले शेयरों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन कुछ शेयरों ने इस साल निवेशकों को कंगाल भी किया है. ऐसा ही एक शेयर में इस साल 98 फीसदी की गिरावट आई है.

शेयर में आई बड़ी गिरावट. (Photo: File/ITG)
लोग शेयर बाजार में मोटा पैसा कमाने आते हैं. हालांकि कभी-कभी एक शेयर में मोटा निवेश करे देते हैं, इस उम्‍मीद में कि कभी 100 रुपये से कम प्राइस वाला यह शेयर आगे चलकर 3 से 4 गुना तक मुनाफा दे सकता है. लेकिन यह लगातार गिरते जाता है और देखते ही देखते इसमें निवेश की गई रकम साफ हो जाती है. आज हम ऐसे ही एक शेयर के बारे में बता रहे हैं... 

यह शेयर Vantage Knowledge Academy है, जिसने इसने इस साल में  निवेशकों की वेल्‍थ साफ कर दी. 10 जनवरी 2025 को यह शेयर 76 रुपये पर करोबार कर रहा था, लेकिन अब इसके शेयर में भारी गिरावट आई है और एक साल के अंदर ही यह शेयर 98 फीसदी गिरकर 1.31 रुपये पर आ चुका है. 

हर दिन लोअर सर्किट लगा रहा 
अब इस शेयर का कोई खरीदर दिखाई नहीं दे रहा है, क्‍योंकि यह शेयर हर दिन लोअर सर्किट लगा रहा है. लगातार चौथे दिन इस स्‍टॉक में लोअर सर्किट दिखाई दिया है. पांच दिन में ही यह शेयर 17 फीसदी गिर चुका है और 1 महीने के दौरान इस शेयर में 33 फीसदी की गिरावट आई है. इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी घटकर अब 44.73 करोड़ रुपये पर आ चुका है. 

ये निवेशक अभी भी फायदे में 
वहीं इस शेयर ने 6 महीने के दौरान 83 फीसदी की गिरावट दर्ज की है और YTD के दौरान शेयर 97 फीसदी की गिरावट दर्ज की है. एक साल के दौरान इस शेयर ने 98 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है. हालांकि जिसने भी इस स्टॉक में 5 साल पहले निवेश किया था, तो वह अभी फायदे में होगा. क्‍योंकि इस शेयर ने 5 साल में 191 फीसदी की बढ़त दर्ज की है.

क्‍या करती है ये कंपनी? 
यह कंपनी एजुकेशनल और ट्रेनिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप से Finance, Banking, Accounts, Law, IT और Skill-Based एजुकेशन बेस्‍ड ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है. हालांकि कंपनी को पर्याप्‍त ऑर्डर नहीं मिलने और कर्ज बढ़ने के कारण इसकी हालत खराब हो गई. यह अभी कई वित्तीय समस्‍याओं से जूझ रही है और उबरने की कोशिश कर रही है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

