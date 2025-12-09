scorecardresearch
 
Crorepati Penny Stock: 28 पैसे वाला गजब शेयर... 5 साल में ₹1 लाख लगाने वाले करोड़पति, अब कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर

Crorepati Penny Stock: अपने निवेशकों को ताबड़तोड़ रिटर्न देकर सिर्फ पांच साल में ही करोड़पति बनाने वाला Hazoor Multi Projects Share फोकस में है, क्योंकि इसके एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है.

पांच साल में इस शेयर ने दिया 13000% से ज्यादा रिटर्न (File Photo: ITG)
पांच साल में इस शेयर ने दिया 13000% से ज्यादा रिटर्न (File Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में मल्टीबैगर शेयरों (Multibagger Stocks) की लिस्ट लंबी है. इसमें शामिल कुछ शेयर लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं, तो कुछ शेयरों ने बेहद ही कम समय में उन्हें मालामाल कर दिया है. ऐसा ही एक छुटकू शेयर है हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स का शेयर (Hazoor Multi Projects Share), जिसमें महज एक लाख रुपये लगाने वाले निवेशकों पांच साल में करोड़पति (Crorepati) बन गए हैं. अब इस शेयर में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI से बड़ा ऑर्डर मिला है. 

NHAI से मिला 277 करोड़ का ऑर्डर
इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एनर्जी सेक्टर तक में कारोबार करने वाली कंपनी हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बड़ा ऑर्डर मिला है. इन परियोजनाओं की कुल वैल्यू 277 करोड़ रुपये है और ये ऑर्डर हजूर को एनएचएआई (Hazoor Gest Orders From NHAI) से मिला है. पीटीआई के मुताबिक, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि  ये ऑर्डर E-Tender प्रक्रिया के जरिए हासिल हुए हैं. इसके तहत Tamil Nadu और Maharashtra में हाईवे टोल प्लाजा सेक्शन्स पर यूजर कलेक्शन भी शामिल है. 

शेयर पर रखें नजर, दिख सकता है असर! 
Hazoor Multi Projects का शेयर एनएचआई से मिले इस ऑर्डर के बाद से फोकस में है और अगले हफ्ते मार्केट खुलने पर इसका असर देखने को मिल सकता है. बीते कारोबारी दिन सोमवार को Hazoor Share 38 रुपये के करीब क्लोज हुआ था. बीते कुछ समय से स्टॉक चढ़ने का असर इसके मार्केट कैप पर भी साफ देखने को मिला था और ये उछलकर 898.22 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था. इस पैनी स्टॉक का 52 वीक का हाई लेवल 59.59 रुपये है. 

5 साल में निवेशक बने करोड़पति
Hazoor Multi Projects Share एक करोड़पति पैनी स्टॉक (Crorepati Penny Stock) है, जिसमें पैसे लगाने वालों को ऐसा तगड़ा मल्टीबैगर रिटर्न मिला कि वो सिर्फ पांच साल में ही करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो गए. जी हां, इस अवधि में शेयर का भाव महज 28 पैसे से बढ़कर 38 रुपये के पार पहुंचा है. 

निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) बनकर उभरे हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स शेयर की पांच साल की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो 11 दिसंबर 2020 को इसका भाव 0.28 रुपये था, जिसमें अब तक 13,589.29% का उछाल दर्ज किया गया है. इस रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो अगर किसी निवेशक ने 28 पैसे के भाव पर इस कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो अब तक उनकी रकम बढ़कर 13,689,000 रुपये हो गई होगी. 

पिछले 1 साल में ऐसी परफॉर्मेंस 
जहां एक ओर हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स का शेयर पांच साल में करोड़पति बनाने वाला साबित हुआ है, तो वहीं पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो निवेशकों को निगेटिव रिटर्न मिला है. जी हां, एक साल में ये स्टॉक 31.15% फिसला है, जबकि पिछले छह महीने में इस Penny Stock का भाव 13% टूटा है. हालांकि, बीते एक महीने से इसमें उछाल देखने को मिला है और इसके प्राइस में 15% की तेजी आ चुकी है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

