टायर बनाने वाली कंपनी के शेयरों में शु्क्रवार को शानदार तेजी देखने को मिली. एक ही झटके में कंपनी के शेयर का भाव 12,000 रुपये तक चढ़ गया. कंपनी के शेयरों में यह तेजी ऐसे वक्‍त में आई, जब कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिसमें उसे शानदार प्रॉफिट हुआ है.

और पढ़ें

31 दिसंबर की समाप्‍त तिमाही के लिए MRF लिमिटेड ने अपने नतीजे जारी किए हैं. चेन्‍नई की इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 691.83 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 315.46 करोड़ रुपये की तुलना में 119 फीसदी की तेजी है.

कंपनी के राजस्‍व में इजाफा

ऑपरेशन से मिला रेवेन्‍यू 8,050.43 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 7,000.82 करोड़ रुपये से 15 प्रतिशत ज्‍यादा है. तिमाही के लिए कुल इनकम 8,175.01 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 7,098.90 करोड़ रुपये थी.

EBITDA पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 68% बढ़कर लगभग 1,399 करोड़ रुपये हो गया. ऑपरेशनल मार्जिन पिछले साल के 11.9 प्रतिशत से बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया. कंपनी ने 77.20 करोड़ रुपये के असाधारण व्यय का खुलासा किया, जो नए श्रम कानूनो के कारण है.

Advertisement

झटके में 12000 रुपये का इजाफा

दोपहर 1:23 बजे, एमआरएफ के शेयर बीएसई पर अपने पिछले बंद भाव 134,933.55 रुपये के मुकाबले 8.95 प्रतिशत बढ़कर 1,47,004.90 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए. हालांकि कारोबार बंद होने तक यह शेयर 8.51% या 11,485 रुपये चढ़कर ₹1,46,455 पर पहुंच गया. एक साल के दौरान इस शेयर में 27 फीसदी की तेजी आई है.

डिविडेंड बांटने का ऐलान

एमआरएफ बोर्ड ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर 3 रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है. कंपनी ने भुगतान के लिए शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है. डिविडेंड का भुगतान शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 को या उसके बाद किया जाएगा.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----