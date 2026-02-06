scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

रिजल्‍ट आया... फिर झटके में 12000 रुपये चढ़ा ये स्‍टॉक, डिविडेंड का ऐलान

टायर बनाने वाली कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है, क्‍योंकि कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है. इस कारण इसके शेयर आज करीब 9 फीसदी चढ़ गए.

Advertisement
X
शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: Representative/ITG)
शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: Representative/ITG)

टायर बनाने वाली कंपनी के शेयरों में शु्क्रवार को शानदार तेजी देखने को मिली. एक ही झटके में कंपनी के शेयर का भाव 12,000  रुपये तक चढ़ गया. कंपनी के शेयरों में यह तेजी ऐसे वक्‍त में आई, जब कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिसमें उसे शानदार प्रॉफिट हुआ है. 

31 दिसंबर की समाप्‍त तिमाही के लिए MRF लिमिटेड ने अपने नतीजे जारी किए हैं. चेन्‍नई की इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 691.83 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 315.46 करोड़ रुपये की तुलना में 119 फीसदी की तेजी है. 

कंपनी के राजस्‍व में इजाफा
ऑपरेशन से मिला रेवेन्‍यू  8,050.43 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 7,000.82 करोड़ रुपये से 15 प्रतिशत ज्‍यादा है. तिमाही के लिए कुल इनकम 8,175.01 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 7,098.90 करोड़ रुपये थी. 

सम्बंधित ख़बरें

At close, the Sensex declined 503.76 points, or 0.60 per cent, to settle at 83,313.93, while the Nifty slipped 133.20 points, or 0.52 per cent, to end at 25,642.80.
कर्ज शून्‍य... रिटर्न में मल्‍टीबैगर, अब रिकॉर्ड हाई से 44% गिरा ये स्टॉक, क्‍या करें?
BDL, Solar Industries and Azad Engineering have guided for higher growth rates of 25-30 per cent for FY26.
₹17000 तक जाएगा ये डिफेंस स्‍टॉक, ब्रोकरेज ने कहा- अभी खरीदने का सही मौका!
Full details of the deal are expected to be released through a formal India–US joint statement once the final processes are completed.
ये 28 स्टॉक... India-US डील से सबसे ज्‍यादा कराएंगे फायदा!
5th जेनेरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्‍ट से बाहर हुई HAL... बिखरा शेयर, अब रेस में ये कंपनियां
Stock Market Crash
कल 20% की तेजी... आज बिखर गया ये स्‍टॉक, क्‍या अब आप लगाएंगे दांव?

EBITDA पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 68% बढ़कर लगभग 1,399 करोड़ रुपये हो गया. ऑपरेशनल मार्जिन पिछले साल के 11.9 प्रतिशत से बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया. कंपनी ने 77.20 करोड़ रुपये के असाधारण व्यय का खुलासा किया, जो नए श्रम कानूनो के कारण है. 

Advertisement

 झटके में 12000 रुपये का इजाफा
दोपहर 1:23 बजे, एमआरएफ के शेयर बीएसई पर अपने पिछले बंद भाव 134,933.55 रुपये के मुकाबले 8.95 प्रतिशत बढ़कर 1,47,004.90 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए. हालांकि कारोबार बंद होने तक यह शेयर 8.51% या 11,485 रुपये चढ़कर ₹1,46,455 पर पहुंच गया. एक साल के दौरान इस शेयर में 27 फीसदी की तेजी आई है. 

 डिविडेंड बांटने का ऐलान
एमआरएफ बोर्ड ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर 3 रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है.  कंपनी ने भुगतान के लिए शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है. डिविडेंड का भुगतान शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 को या उसके बाद किया जाएगा. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement