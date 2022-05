Maruti Suzuki इस राज्य में लगा रही तीसरा प्लांट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

हरियाणा (Haryana) राज्य की गिनती भारत के प्रमुख ऑटो हब (Auto Hub) के रूप में होती है. राज्य में पहले से ही मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) समेत कई ऑटो कंपनियों के प्लांट हैं. अब कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd) राज्य में नया प्लांट लगाने वाली है. इसके लिए दोनों कंपनियां राज्य में करीब 20 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट (Investment) करेंगी, जिससे करीब 13 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.

मारुति और सुजुकी ने खरीदी इतनी जमीन

हरियाणा सरकार (Haryana Govt) के एक स्टेटमेंट में कहा गया कि राज्य ने पिछले कुछ साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) के नेतृत्व में औद्योगिक विकास सहित कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है. हरियाणा सरकार प्रदेश को एक इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल हब बनाने की दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है. सरकारी बयान में कहा गया कि राज्य में ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) के विकास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मारुति सुजुकी राज्य में अपना तीसरा संयंत्र लगा रही है. इसे लेकर 19 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. यह समझौता आईएमटी खरखैदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ जमीन के आवंटन को लेकर है.

हरियाणा में तीसरा प्लांट लगा रही मारुति

मुख्यमंत्री के हवाले से बयान में कहा गया कि मारुति हरियाणा में अपना तीसरा प्लांट लगा कर रही है, यह राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि एमएसआईएल ने इस प्लांट के लिए आईएमटी खरखौदा में अतिरिक्त 800 एकड़ जमीन खरीदी है. यह प्लांट लगाने के लिए कंपनी 18,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी और इससे 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी इंजन सहित दोपहिया वाहनों का प्लांट लगाने के लिए 100 एकड़ जमीन खरीदी है. कंपनी 1,466 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगी और इस प्लांट से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा.

नए प्लांट की इतनी होगी सालाना क्षमता

हरियाणा में प्रस्तावित तीसरे प्लांट के बारे में मारुति सुजुकी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने कई राज्य सरकारों के साथ चर्चा की, लेकिन हरियाणा ही सबसे सही लगा. उन्होंने कहा कि इस प्लांट की क्षमता हर साल 250,000 वाहन बनाने की होगी. यह प्लांट 2025 तक चालू होगा. कंपनी ने साल 1983 में गुरुग्राम (Gurugram) में अपना पहला प्लांट बनाया था. उसके बाद कंपनी मानेसर (Manesar) में एक अन्य प्लांट लगा चुकी है और रोहतक में एक मॉडर्न आरएंडडी सेंटर भी चला रही है. हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर में स्थित दोनों प्लांट सालाना लगभग 15.5 लाख यूनिट्स का निर्माण करते हैं.

सीएम मनोहर लाल ने की मारुति की तारीफ

मुख्यमंत्री ने भी मारुति के योगदान की तारीफ करते हुए कहा, 'भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease Of Doing Business) और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स (Ease Of Living Index) दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. इन दोनों मामलों में ही हरियाणा को सबसे अग्रणी माना जाता है. हरियाणा वैश्विक निवेशकों के पसंदीदा स्थलों में से एक है. मारुति ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास और राज्य के चहुंमुखी विकास की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाई है. नया प्लांट लगाने से राज्य में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अन्य क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां (Multinational Companies) हरियाणा में अपना मुख्यालय व प्लांट लगाने के लिए प्रेरित होंगी. इसके साथ ही, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे.