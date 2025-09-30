अचानक LG कंपनी ने IPO लाने का किया ऐलान, 7 अक्टूबर को खुलेगा... जानिए डिटेल्स

LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है. 7 अक्‍टूबर को इसका आईपीओ खुल रहा है, जिसमें रिटेल इन्‍वेस्‍टमर्स से लेकर बड़े इन्‍वेस्‍टर्स तक निवेश कर सकते हैं. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी ने मंगलवार 30 सितंबर को कैपिटल मार्केट नियामक के पास अपना रेड-हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) फाइल किया है.

1 अक्‍टूबर 2025 को इसके प्राइस बैंड का ऐलान किया जाएगा. एंकर बुकिंग की डिटेल 6 अक्‍अूबर को जारी होगी. यह आईपीओ 7 अक्‍टूबर को खुलेगा और 9 अक्‍टूबर को बंद हो जाएगा. इस बीच में इन्‍वेस्‍टर्स पैसा लगा सकते हैं. वहीं 14 अक्‍टूबर को इसके शेयर मार्केट में लिस्‍ट हो जाएंगे.

कंपनी RHP के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का IPO पूरी तरह से इसकी दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी और प्रमोटर यूनिट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक द्वारा 10 रुपये प्रति फेस वैल्‍यू वाले 10,18,15,859 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश होगी. कंपनी को इस इश्‍यू से कोई आय नहीं होगा.

11500 करोड़ जुटाएगी कंपनी

सूत्रों के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इस IPO के जरिए लगभग 1.3 अरब डॉलर या 11,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिससे कंपनी की वैल्‍यूवेशन लगभग 9 अरब डॉलर हो जाएगा, जो पहले के 15 अरब डॉलर के अनुमान से कम है. खबर है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक अपनी भारतीय ब्रांच में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.

साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ

अगर मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं तो एलजी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स 2025 का तीसरा सबसे बड़ा IPO बन सकता है. टाटा कैपिटल 6 अक्‍टूबर से 8 अक्‍टूबर के बीच 15,500 करोड़ रुपये जुटाएगी और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस साल जून में आईपीओ के जरिए 12,500 करोड़ रुपये जुटाए थे. इन दोनों के बाद अब एलजी का आईपीओ, इस साल का तीसरा सबसे बड़ा IPO हो सकता है. गौरतलब है कि अगले महीने 30 हजार करोड़ का आईपीओ आने का ऐलान हुआ है.

साउथ कोरियाई कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ

यह साउथ कोरियाई मूल कंपनी का दूसरा मेगा आईपीओ होगा. इससे पहले हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2024 में 27,800 करोड़ रुपये का आईपीओ जारी किया था. दिलचस्प बात यह है कि वह भी पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल था. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, हैवेल्स इंडिया, वोल्टास, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, ब्लू स्टार और अन्य लिस्‍टेड के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी.

बता दें 1997 में यह कंपनी भारत में आई थी. नई दिल्ली स्थित एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फोन को छोड़कर) का निर्माता और सेलर है. यह भारत और भारत के बाहर B2C और B2B उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचता है. यह अपने सभी उत्पादों के लिए इंस्टॉलेशन सेवाएं, मरम्मत और रखरखाव सर्विस पेश करता है.

(नोट- किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

