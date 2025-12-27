scorecardresearch
 
अमेरिकी फर्म को खरीदेगी ये भारतीय कंपनी... एक्‍सपर्ट्स बोले- अब 3000 रुपये तक जाएगा स्‍टॉक!

आईटी सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी ने ऐलान किया है कि वह यूएस की एक इंजीनियर‍िंग बेस्‍ड कंपनी को खरीदने जा रही है. यह डील करीब 2.35 अरब डॉलर में होगी और लेनदेन शेयर स्‍वैप के माध्‍यम से होगा.

अमेरिकी कंपनी को खरीदने जा रही कोफोर्ज. (Photo: Pixabay)
IT सर्विस की दिग्‍गज कंपनी कोफ़ोर्ज लिमिटेड ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ऐलान किया कि उसे अमेरिका बेस्‍ड एनकोर के अधिग्रहण के लिए समझौते पर साइन किया है. इस ऐलान के साथ ही सोमवार को कंपनी के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी. शुक्रवार को कोफ़ोर्ज के शेयर 3.70 प्रतिशत गिरकर 1673.25 रुपये पर बंद हुए, जबकि पिछले दिन यह 1737.45 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे. 

कोफोर्ज का लक्ष्‍य इस डील के साथ AI, क्‍लाउड और डेटा सर्विस पर फोकस एक शक्तिशाली कंपनी का निर्माण करना है. नोएडा बेस्‍ड आईटी फर्म कोफोर्ज, अमेरिकी इंजीनियरिंग सर्विस वाली कंपनी एनकोर को 2.35 अरब डॉलर में खरीदेगी. एनकोरा के शेयरहोल्डर्स कोफोर्ज की पोस्ट-इश्यू इक्विटी का करीब 21.25 फीसदी हिस्‍सा रखेंगे. 

कैसे होगी ये डील? 
दोनों कंपनियों के बीच लेनदेन शेयर स्‍वैप के जरिए किया जाएगा. कोफोर्ज 9.38 करोड़ इक्विटी शेयर 1,815.91 रुपये प्रति शेयर के हिसाब इश्‍यू करेगी, जिसका मतलब है करीब 17,032 करोड़ रुपये का नॉन-कैश कंसीडरेशन होंगे. 26 दिसंबर को कोफोर्ज की बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद इस डील का ऐलान किया गया. एनकोर का अधिग्रहण 1.89 अरब डॉलर की इक्विटी के जरिए फंड किया जाएगा और बाकी अमाउंट को ब्रिज लोन या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए प्राप्‍त किया जााएगा . 

कोफ़ोर्ज, एनकोरा के कारोबार को प्राइवेट इक्विटी दिग्गज एडवेंट इंटरनेशनल, वारबर्ग पिंकस और अन्य शेयरहोल्‍डर्स से हासिल करेगी. इस डील के लिए लगभग 1.89 अरब डॉलर प्राइस के इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन के माध्यम से फंड किया जाएगा. इस डील के बाद एनकोरा के शेयरधारकों के पास कोफ़ोर्ज की विस्तारित शेयर पूंजी का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होगा.

यह 'पूरी तरह से स्टॉक डील' इस बात का संकेत है कि नए निवेशक अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रख रहे हैं और संयुक्त यूनिट के लॉन्‍गटर्म पर दांव लगा सकते हैं. कोफ़ोर्ज के CEO और कार्यकारी निदेशक सुधीर सिंह ने कहा कि 2.5 अरब डॉलर की यह नई कंपनी, जिसमें एआई-बेस्‍ड इंजीनियरिंग, डेटा और क्लाउड सेवाओं का 2 अरब डॉलर का एंटरप्राइज कोर है, उद्यमों के लिए एआई के वादे को साकार करने का मानक स्थापित करेगी. 

शेयरों पर आया बड़ा टारगेट
मोतीलाल ओसवाल ने 9 दिसंबर, 2025 के एक नोट में कहा कि यह शेयर 3,000 रुपये का टारगेट हासिल कर सकता है. ब्रोकरेज ने इसे खरीदने की सलाह दी है. एक्सिस डायरेक्ट ने उसी दिन अपने अपडेट में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति और परिचालन सुधारों का हवाला देते हुए 2,300 रुपये का टारगेट दिया है. ICICI डायरेक्‍ट ने इस शेयर पर 2,230 रुपये का टारगेट तय किया है. 

(नोट- यहां दिया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
