IPO Alert: ये आईपीओ कराएगा कमाई, लिस्टिंग से पहले ही मचा रहा गदर, GMP 60%

Bharat Coking Coal IPO: कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी भारत कोकिंग कोल के शेयर सोमवार को शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहे हैं और लिस्टिंग से पहले ही ये अपने निवेशकों को तगड़ी कमाई के संकेत दे रहे हैं.

लिस्टिंग डे पर कोल इंडिया की सब्सिडियरी का आईपीओ मचा रहा गदर. (File Photo: ITG)
लिस्टिंग डे पर कोल इंडिया की सब्सिडियरी का आईपीओ मचा रहा गदर. (File Photo: ITG)

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोड्यूशर कंपनी Bharat Coking Coal के आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और ये इश्यू पैसे लगाने वालों को तगड़ी कमाई कराने का संकेत दे रहा है. दरअसल, लिस्ट होने से पहले ही इस कंपनी के शेयर ग्रे-मार्केट में करीब 60 फीसदी के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. इस आईपीओ को निवेशकों का भा जोरदार रिस्पांस मिला था. 

9 से 13 जनवरी तक लगी थीं बोलियां
भारत कोकिंग कोल का आईपीओ बीते 9 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और इसमें निवेशकों ने 13 जनवरी तक पैसे लगाए थे. इस आईपीओ का टोटल साइज 1071 करोड़ रुपये था और कंपनी ने 46,57,00,000 शेयरों के लिए बोलियां मांगी थी. इसे निवेशकों का मिला रिस्पांस भी जबर्दस्त था और ये अंत तक कुल 147 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. 

सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मिला था और इस कैटेगरी में Bharat Coking Coal IPO 310.8 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. इसके बाद NII ने भी इसपर भरोसा जताया था और 258 गुना सब्सक्राइब किया था, जबकि रिटेल निवेशकों (Retail Investors) ने का हिस्सा 49.20 गुना भरा था. 

लिस्टिंग से पहले तगड़ी कमाई का सिग्नल
Bharat Coking Coal IPO शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले ही निवेशकों को तगड़ी कमाई का संकेत दे रहा है और इसके शेयर ग्रे-मार्केट में जोरदार प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं. लिस्टिंग डे सोमवार को खबर लिखे जाने तक सुबह 8 बजे के आसपास भारत कोकिंग कोल के शेयरों का ग्रे-मार्केट प्रीमियम (Bharat Coking Coal IPO GMP) 13.5 रुपये या 58.70% बढ़त में था. यानी इसकी लिस्टिंग 36.5 रुपये पर हो सकती है और निवेशकों को बंपर कमाई हो सकती है. 

हर एक लॉट पर होगा इतना फायदा 
अगर इस आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को जीएमपी के आधार पर लिस्टिंग गेन के बारे में कैलकुलेशन करें, तो कंपनी ने अपने आईपीओ के तहत 21-23 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था और इसके लिए लॉट साइज 600 शेयरों का था. मतलब अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 13,800 रुपये का निवेश करना था. अब जिस निवेशक का आईपीओ निकला होगा, तो वर्तमान GMP के हिसाब से लिस्टिंग होने पर उसे सीधा 8,100 रुपये का फायदा होगा और उसकी रकम बढ़कर 21,900 रुपये हो जाएगी. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ मार्केट में किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

