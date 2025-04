IPO Alert: मिल गई मंजूरी... ये फाइनेंस कंपनी लाएगी आईपीओ, साइज- ₹1450Cr

अगर आप आईपीओ में निवेश करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए है. आईपीओ मार्केट (IPO Market) में जल्द एक फाइनेंस कंपनी की दस्तक देने जा रही है और अपना इश्यू लॉन्च कर निवेशकों को कमाई का मौका देगी. मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) की ओर से इस एनबीएफसी को IPO लाने के लिए मंजूरी भी मिल गई है. ये कंपनी का गुरुग्राम बेस्ड Aye Finance और इसके आईपीओ का साइज 1450 करोड़ रुपये हो सकता है. इसके तहत कंपनी फ्रेश शेयर तो जारी करेगी ही, 500 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए की जाएगी.

885Cr के नए शेयर होंगे जारी

Aye Finance के आईपीओ को लेकर जो डिटेल सामने आई है, उसके तहत इश्यू के जरिए कंपनी 885 करोड़ रुपये वैल्यू के नए शेयर निवेशकों के लिए जारी करेगी. इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स 565 करोड़ रुपये के स्टॉक्स सेल करेंगे. बता दें कि प्रमुख स्टेकहोल्डर्स में LGT कैपिटल इन्वेस्ट मॉरिसस पीसीसी, CapitalG LP और A91 Emerging Fund शामिल हैं.

जुटाई गई रकम का यहां इस्तेमाल

रिपोर्ट के मुताबिक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) ऐ फाइनेंस लिमिटेड अपने आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल अपने कैपिटल बेस को मजबूत करने, फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा. हालांकि, इस आईपीओ के लॉट साइज, प्राइस बैंड से जुड़ी ज्यादा डिटेल आने में अभी वक्त लगेगा.

Aye Finance के आईपीओ के लिए लीड मैनेजर्स की लिस्ट में एक्सिस कैपिटल लिमिटेड (Axis Capital Ltd), आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (IIFL Capital Services), जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड (JM Financial Ltd) और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड (Nuvama Wealth Management) हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा है.

बड़ा है फाइनेंस कंपनी का कारोबार

ये एनबीएफसी कंपनी खासतौर पर MSME सेक्टर पर ज्यादा फोकस करती है और इसके द्वारा मुहैया कराई जाने सर्विसेज पर गौर करें, तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर समेत अन्य सेक्टर्स को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कराती है.

बीते साल सितंबर 2024 तक Aye Finance के पास 508,224 एक्टिव कस्टमर्स थे. ये कंपनी कुल 4,979.76 करोड़ रुपये एयूएम का प्रबंधन करती है. इसने FY2023 और FY2023 के बीच साल-दर-साल 64 फीसदी एयूएम ग्रोथ दर्ज की है. Crisil के मुताबिक, यह भारत में एमएसएमई सेक्टर (MSME Sector) पर फोकस्ड शेडो लेंडर्स के बीच तेजी से बढ़ती हुई एनबीएफसी है.

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ मार्केट में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)