अचानक इंफोसिस को ये क्‍या हुआ? US मार्केट में 40% उछला, मंडे को भारत में दिखेगा असर!

अमेरिकी मार्केट में शुक्रवार रात इंफोसिस के एडीआर में करीब 40 फीसदी की उछाल आई, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर इतनी तेजी क्‍यों आई है? सोमवार को इसके शेयरों पर असर दिखाई देगा.

इंफोसिस शेयर. (Photo: File/ITG)
19 दिसंबर को अमेरिकी बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान इंफोसिस लिमिटेड के अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स में अचानक एक बड़ी उछाल आई. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में शेयर बाजार खुलने के तुरंत बाद इंफोसिस के एडीआर में 38% से अधिक की तेजी आई और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) द्वारा कारोबार रोकने से पहले शेयर की कीमत करीब 27 डॉलर त पहुंच गई. 

वहीं भारतीय शेयर बाजार में शु्क्रवार को इस शेयर में उतनी तेजी नहीं थी. NSE पर इंफोसिस के शेयर में 0.7% की मामूली बढ़त थी और यह 1,638 रुपये पर बंद हुआ. इस तेजी का कोई बड़ा कारण नहीं सामने आया और ना ही कोई खबर या ऐलान ही था.  

क्‍यों आई ये तेजी? 
द क्रॉनिकल जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, 19 दिसंबर को अमेरिकी बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान इंफोसिस लिमिटेड के अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR) में अचानक और अत्यधिक उछाल, कंपनी के बारे में खबर या कोई ऐलान नहीं, बल्कि बाजार डेटा में तकनीकी कमिया और ट्रेडिंग गतिविधि में गड़बड़ी के कारण आई है. 

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इंट्राडे में लगभग 50% की यह उछाल संभवतः कई वित्तीय डेटा प्लेटफॉर्मों में टिकर-मैपिंग में गड़बड़‍ियों के कारण है. इस गलती ने ऑटो ट्रेडिंग सिस्‍टम को भ्रम में डाल दिया, जिस कारण आमतौर पर कम कारोबार वाले एडीआर में आक्रामक एल्गोरिथम खरीदारी शुरू हो गई. जैसे-जैसे बॉय ऑर्डर आते गए प्राइस में उछाल तबतक बढ़ता रहा, जब‍तक कि एक्सचेंज स्तर पर अस्थिरता नियंत्रण सक्रिय नहीं हो गए. 

इस तरीके से हुई गड़बड़ी
रिपोर्ट के अनुसार, घटना से पहले के दिनों में कई डेटा प्रोवाइडर्स ने इंफोसिस टिकर को गलत तरीके से एक असंबंधित यूनिट से जोड़ दिया था. साथ ही इंफोसिस से संबंधित वित्तीय डेटा, आय संबंधी आंकड़े और समाचार सुर्खियां भी शामिल कर दी थीं. प्राइस तय करने में गड़बड़ी या असामान्य अंतरों की जांच करने वाले एल्गोरिथम ट्रेडिंग मॉडल ने इस विसंगति को बाजार की असामान्य स्थिति मान लिया होगा, जिससे तेजी से खरीदारी के ऑर्डर जारी हुए. इंफोसिस एडीआर बाजार में लिमिटेड लिक्विडिटी और कम ट्रेडिंग वॉल्यूम ने इस प्रभाव को और बढ़ा दिया.

सोमवार को भारतीय बाजार में भी होगा असर? 

एक्‍सपर्ट्स फिलहाल इस तेजी को टेक्निकल एरर माना जा रहे हैं. ट्रेडिंग और ऑर्डर में आई इस गड़बड़ी के कारण ADR में इतनी उछाल आई है, जिसका असर सोमवार को भारतीय बाजार में नहीं होने वाला है.  

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
