धमकी देते रहे ट्रंप... भारत ने चुपचाप कर दिया ये गेम, अब टैरिफ को लेकर डरें क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का बहुत ज्यादा असर भारतीय एक्सपोर्ट पर नहीं पड़ता दिखा है, क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट में ग्रोथ हासिल की है. टैरिफ दबाव और ग्लोबल अनिश्चितताओं के बाद भी भारत ने एक्सपोर्ट में तेजी दिखाई है.
भारत का दिसंबर 2025 में एक्सपोर्ट 1.87% बढ़ा है और 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया. हालांकि भारत ने दूसरे देशों से ज्यादा मात्रा में इम्पोर्ट भी किया है, जिस कारण ट्रेड डेफिसिट में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. भारत का ट्रेड डिफिसिट बढ़कर 25 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है. ट्रेड डिफिसिट का मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का अंतर.
ट्रेड डिफिसिट में इतना हुआ इजाफा
गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर महीने के दौरान इंपोर्ट 8.7 प्रतिशत बढ़कर 63.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया. ट्रेड डेफिसिट दिसंबर 2025 में 25.04 अरब डॉलर रहा है, जबकि पिछले साल नवंबर में यह 24.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर और दिसंबर 2024 में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.
कुल मिलाकर, मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान देश का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2.44 प्रतिशत बढ़कर 330.29 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. इंपोर्ट 5.9 प्रतिशत बढ़कर 578.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे 2025-26 की नौ महीने की अवधि के दौरान 248.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रहा.
राजेश अग्रवाल ने क्या कहा?
नए आंकड़ों पर मीडिया को जानकारी देते हुए कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत का एक्सपोर्ट सकारात्मक तेजी दिखा रहा है. इस ट्रेड को देखते हुए हमे उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में कुल एक्सपोर्ट (सामान और सेवाएं) 850 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा. जिन मुख्य क्षेत्रों के कारण शिपमेंट में वृद्धि हुई, उनमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं.
अमेरिका को भी एक्सपोर्ट बढ़ा
अमेरिका, चीन और UAE को भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान अमेरिका को निर्यात में साल-दर-साल 9.8 प्रतिशत की उछाल आई है. अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर 65.9 अरब डॉलर हो गया है.
गौरतलब है कि अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है, जिस कारण भारत के कई सेक्टर्स पर इसका सीधा असर पड़ा है. खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी में ज्यादा असर दिखा है.