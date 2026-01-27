scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

India-EU ट्रेड डील से क्‍या है डर? शराब बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट

भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्‍ताक्षर हो चुके हैं और इसके तहत कई चीजों पर टैरिफ कटौती की जाएगी, जिसमें पेय पदार्थ भी शामिल हैं. इस कारण भारतीय पेय कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को गिरावट आई है.

Advertisement
X
शराब बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट. (Photo: Representative/ITG)
शराब बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट. (Photo: Representative/ITG)

भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में कुछ पे कंपिनियों के शेयर तेजी से गिरे. शराब और बिना शराब वाले पेय कंपनियों के शेयरों में एक डर बना रहा, क्‍योंकि निवेशक इन कंपनियों को लेकर भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के संभावित प्रभावों का आकलन कर रहे थे. 

किन-किन शेयरों में आई गिरावट
करोबार के दौरान IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 5 प्रतिशत गिर गए, जबकि विंसोम ब्रुअरीज लिमिटेड के शेयर 5.04 प्रतिशत और फ्रेटेली वाइनयार्ड्स लिमिटेड के शेयर 4.64 प्रतिशत गिर गए. सुला वाइनयार्ड्स लिमिटेड के शेयर 3.40 प्रतिशत गिर गए. यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के शेयर 1.58 प्रतिशत, रेडिको खैतान लिमिटेड के शेयर 1.55 प्रतिशत और यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड के शेयर 1.38 प्रतिशत गिरकर बंद हुए. 

नॉन-अल्‍कोहल पेय पदार्थों की कैटेगरी में ओरिएंट बेवरेजेज लिमिटेड के शेयरों में 3.16 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के शेयरों में 0.59 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. 

सम्बंधित ख़बरें

YES Securities said equity mutual MF cash holdings has eased to around 5 per cent from FY25 and nine-month FY26 averages of about 5.2 per cent and 5.4 per cent respectively.
India-EU डील से इन शेयरों पर संकट? आज बिखर गए... अब आगे क्‍या होगा
Stock Market
शेयर बाजार की बदली-बदली चाल, तेज क्रैश के बाद उछला और फिर धड़ाम
Normal trading across all major segments, including equities and derivatives, will resume on the next working day, Friday, January 16, 2026.
बाजार में 'एक का दम', 5 दिन में कराई ₹12000Cr की कमाई, RIL-TCS सब पीछे
Corporate actions: Persistent Systems, Wipro, SRF, Coforge, Godrej Consumer Products, and United Spirits
क्‍या आपके पास भी ये स्‍टॉक? MF और FII ने इन 6 शेयरों पर जमकर लगाई बोली
Stock Market crash: Stocks such as Tata Steel Ltd, Kotak Bank, PowerGrid, Adani Ports, Asian Paints and M&M led the losers on Sensex, falling up to 3.33% in early deals.
अचानक क्‍यों बिखर गए अडानी स्‍टॉक्‍स? अमेरिका से कनेक्‍शन, 14% तक गिरे भाव

ऑटो कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट
महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 4.25 फीसदी गिरकर 3,392.90 रुपये, हुंडई मोटर इंडिया के शेयर 3.60 फीसदी गिरकर 2,182 रुपये, मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर 1.50 फीसदी गिरकर 15,237 रुपये पर बंद हुए. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्‍हीकल के शेयर में भी 1.29% फीसदी की गिरावट देखने को मिली.

Advertisement

डील से भारतीय कंपनियों को क्‍या डर? 
इस बीच वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज की इक्विटी स्ट्रैटेजी निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा कि फिलहाल, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का शराब बनाने वाली कंपनियों पर निकट भविष्य में प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि टैरिफ धीरे-धीरे करके कम किए जाएंगे, लेकिन आगे चलकर कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी. कुछ यूरोपीय कंपनियां भारत में अपना परिचालन शुरू कर सकती हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए सकारात्‍मक होगा और उन्‍हें कम कीमत पर वाइन प्रोवाइड करा सकती हैं. इसके साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा कि पेय पदार्थों पर इसका असर ना के बराबर होगा. 

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दबाव को लेकर चिंताओं के कारण सत्र के दौरान पेय पदार्थों के शेयरों में गिरावट आई है. बता दें भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने डील पर मोहर लगा दी. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement