क्या फंस गए निवेशक? लिस्ट होने से पहले ही डरा रहा ये IPO... GMP 'जीरो'

साल 2025 खत्म होने जा रहा है और नया साल (New Year 2026) आगाज के लिए तैयार है. इस साल भी एक के बाद एक कई कंपनियों के आईपीओ आए, जिनमें से कुछ ने ताबड़तोड़ कमाई कराई, तो कुछ ने निवेशकों का पैसा डुबोने का काम किया है. अब साल के अंत में भी कुछ IPO शेयर मार्केट में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और इनमें से एक है गुजरात किडनी का आईपीओ (Gujarat Kidney IPO), लेकिन इसने पैसे लगाने वालों की चिंता बढ़ाई है. आइए समझते हैं कैसे?

और पढ़ें

22 से 24 दिसंबर तक लगी थीं बोलियां

सबसे पहले बात करते हैं गुजरात किडनी आईपीओ की डिटेल के बारे में, तो बता दें कि Gujarat Kidney IPO सब्सक्रिप्शन के लिए बीते 22 दिसंबर को ओपन हुआ था और निवेशकों ने इसमें 24 दिसंबर तक बोलियां लगाई थीं. Stock Market में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय की गई है. गुजरात किडनी का आईपीओ 250.80 करोड़ रुपये साइज का बुक-बिल्ट इश्यू है और इसके तहत 2.20 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए गए थे.

निवेशकों का ऐसा मिला रिस्पांस

गुजरात किडनी आईपीओ का प्राइस बैंड 108 से 114 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जबकि इसका लॉट साइज 128 शेयरों का था. अपर प्राइस बैंड के हिसाब से किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए 14,592 रुपये का निवेश करना था. अगर निवेशकों के रिस्पांस के बारे में बात करें, तो सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन तक गुजरात किडनी आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में 19.04 गुना, QIB कैटेगरी में 1.06 गुना और NII कैटेगरी में 5.73 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था.

Advertisement

क्या निवेशकों को डरा रहा IPO?

इस आईपीओ की लिस्टिंग साल के आखिरी हफ्ते में होने जा रही है और मंगलवार को Gujarat Kidney Share मार्केट डेब्यू करेंगे. लेकिन इससे पहले इसका ग्रे-मार्क्रेट प्रीमियम पैसे लगाने वालों को डराने का काम कर रहा है. जी हां, सोमवार को खबर लिखे जाने तक Gujarat Kidney GMP शून्य या जीरो चल रहा था. यानी निवेशकों को कोई फायदा न मिलने का सिग्नल दे रहा था. हालांकि, अपनी ओपनिंग के साथ ही ये सुस्त लिस्टिंग का संकेत दे रहा था, लेकिन अब Listing Day से ठीक एक दिन पहले ये 0 हो चुका है.

क्या और कितना बड़ा है कारोबार?

जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी लिमिटेड (GKASSL) मेडिकल और हॉस्पिटल सेक्टर में काम करती है. इसकी स्थापना साल 2019 में की गई थी. Gujarat Kidney मल्टीस्पेशियलिटी हेल्थकेयर सर्विस प्रोवाइडर है औरगुजरात में कई हॉस्पिटल संचालित करती है.

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----