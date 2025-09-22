नवरात्र के पहले दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, चांदी भी हुई महंगी, जानें गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज (सोमवार), 22 सितंबर को सोना-चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है. त्योहारी सीजन में आज 24 कैरेट सोना एक झटके में ही 1392 रुपये महंगा तो वहीं, चांदी 4170 रुपये प्रति किलो की छलांग लगाकर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, नवरात्र के पहले दिन 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 111167 रुपये पहुंच गया है, जो शुक्रवार शाम को कारोबार बंद होते समय 109775 रुपये था. वहीं, चांदी की कीमत में भी भारी उछाल देखने को मिला है. आइए बीते कारोबारी दिन यानी शुक्रवार शाम को बंद हुए बाजार के रेट के आधार पर जानते हैं कि आज सोना-चांदी कितने रुपये महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता शुक्रवार शाम के रेट सोमवार सुबह की कीमतें कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 109775 111167 1392 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 109335 110722 1387 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 100554 101829 1275 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 82331 83375 1044 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 64218 65033 815 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 128000 132170

4170 रुपये महंगी

ibjarates.com पर 22 सितंबर की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 110722 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 101829 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चांदी का रेट क्या है?

चांदी का रेट बढ़ोतरी के साथ आज 132170 रुपये किलो पहुंच गया है, जो शुक्रवार शाम को 128000 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है.

अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है. इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता है. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

