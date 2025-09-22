scorecardresearch
 

नवरात्र के पहले दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, चांदी भी हुई महंगी, जानें गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमत में आज, 22 सितंबर 2025 को फिर उछाल देखने को मिला है. 999 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का रेट 111176 रुपये पहुंच गया है. वहीं, चांदी की कीमत 132170 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. आइए जानते हैं कितने रुपये महंगा हुआ सोना-चांदी.

ज्वैलरी के लिए 22 कैरेट सोना अच्छा माना जाता है.
Gold Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज (सोमवार), 22 सितंबर को सोना-चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है. त्योहारी सीजन में आज 24 कैरेट सोना एक झटके में ही 1392 रुपये महंगा तो वहीं, चांदी 4170 रुपये प्रति किलो की छलांग लगाकर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, नवरात्र के पहले दिन 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 111167  रुपये पहुंच गया है, जो शुक्रवार शाम को कारोबार बंद होते समय 109775 रुपये था. वहीं, चांदी की कीमत में भी भारी उछाल देखने को मिला है. आइए बीते कारोबारी दिन यानी शुक्रवार शाम को बंद हुए बाजार के रेट के आधार पर जानते हैं कि आज सोना-चांदी कितने रुपये महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता शुक्रवार शाम के रेट सोमवार सुबह की कीमतें कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     109775 111167 1392 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      109335 110722 1387 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      100554 101829   1275 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      82331 83375 1044 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      64218 65033 815 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      128000 132170
4170 रुपये महंगी

ibjarates.com पर 22 सितंबर की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 110722 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 101829 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चांदी का रेट क्या है?
चांदी का रेट बढ़ोतरी के साथ आज 132170 रुपये किलो पहुंच गया है, जो शुक्रवार शाम को 128000 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है.

अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है. इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता है. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

 

