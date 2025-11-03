scorecardresearch
 

चांदी ₹535 महंगी, सोने की कीमत भी बढ़ी, जानें 22-24 कैरेट Gold का रेट

आज सोमवार, 3 नवंबर 2025 को सोने-चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) की कीमत आज 1 लाख 21 हजार से अधिक है. आइए जानते हैं सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट क्या है.

सोने के दाम फिर बढ़े (Photo: AI-Generated)
सोने के दाम फिर बढ़े (Photo: AI-Generated)

आज सोमवार, 3 नवंबर 2025 को सोना-चांदी की कीमतों में फिर उछाल देखा गया है. सोने का भाव 1 लाख 21 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है और चांदी के दाम भी बढ़े हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार 31 अक्टूबर को 22 कैरेट यानी 916 शुद्धता वाले सोने का रेट ₹110625 था, जो आज सुबह महंगा होने के साथ ₹110940 तक पहुंच गया है.

बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

Gold and Silver Price (Monday, 3 November 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 120770 121113 ₹343 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 120286 120628 ₹342 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 110625 110940 ₹315 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 90578 90835 ₹257 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 70651 70851 ₹200 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  149125 149660 ₹535 महंगी

शुक्रवार को सस्ता हुआ सोना-चांदी का भाव
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 31 अक्टूबर, शुक्रवार को सुबह के मुकाबले शाम को सोना-चांदी सस्ता हुआ था. IBJA के मुताबिक, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट शुक्रवार को सुबह 120815 रुपये था, जो शाम को गिरावट के साथ 120770 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया था. वहीं, चांदी की कीमत 149142 रुपये से घटकर 149125 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

---- समाप्त ----
