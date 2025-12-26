scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver Rate: चांदी फिर भागी, 13 हजार से ज्यादा महंगी... सोने के दाम भी बढ़े

Gold-Silver Rate: चांदी की कीमत में लगातार उछाल देखने को मिला है. पिछले कई दिनों से चांदी के दाम आसमान छूते जा रहे हैं. आज शुक्रवार, 26 दिसंबर को चांदी फिर 13 हजार रुपये से ज्यादा महंगी हुई है. सोने के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आइए जानते हैं आज सोना-चांदी कितनी महंगी हुई है?

Advertisement
X
सोना-चांदी के दामों में उछाल आया है. (Photo: Pixabay)
सोना-चांदी के दामों में उछाल आया है. (Photo: Pixabay)

शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है. बुधवार, 24 दिसंबर की तुलना में आज चांदी की कीमत 13 हजार रुपये से अधिक महंगी हुई है. आज सोने के भाव में भी बढ़ोतरी आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹125150 प्रति 10 ग्राम था, जो 26 दिसंबर को बढ़कर ₹126329 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. 

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं. 

बता दें, 19 दिसंबर 2025 को चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत ₹200,336 थी, जो आज 26 दिसंबर 2025 को ₹232,100 पहुंच गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver Price
अचानक ये हुआ क्‍या? आज चांदी 9000 रुपये चढ़ी, गोल्‍ड भी इतना महंगा
सोना या चांदी... 2026 में कौन कराएगा बंपर कमाई? जानिए क्‍या कह रहे एक्‍सपर्ट
Gold-Silver Price
क्रिसमस से पहले चांदी की बढ़ी चमक, सोना भी हुआ महंगा, देखें ताजा रेट
Online Shopping
लाखों के iPhone और इतने Kg चांदी, इस ऐप पर हुई जमकर शॉपिंग
Gold Silver Price Crash
ये तीन कारण... सोना फिर तोड़ने लगा रिकॉर्ड, अमेरिका से है सीधा कनेक्शन

Gold-Silver Price 26 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता बुधवार शाम का रेट शुक्रवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 136627 137914 ₹1287 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 136080 137362 ₹1282 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 125150 126329 ₹1179 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 102470 103436 ₹966 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 79927 80680 ₹753 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  218983 232100 ₹13117 महंगी

बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹136635 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹136627 प्रति 10 ग्राम

Advertisement

बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹218954 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹218983 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement