Gold-Silver Rate: चांदी फिर भागी, 13 हजार से ज्यादा महंगी... सोने के दाम भी बढ़े

शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है. बुधवार, 24 दिसंबर की तुलना में आज चांदी की कीमत 13 हजार रुपये से अधिक महंगी हुई है. आज सोने के भाव में भी बढ़ोतरी आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹125150 प्रति 10 ग्राम था, जो 26 दिसंबर को बढ़कर ₹126329 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.
बता दें, 19 दिसंबर 2025 को चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत ₹200,336 थी, जो आज 26 दिसंबर 2025 को ₹232,100 पहुंच गई है.
Gold-Silver Price 26 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|शुक्रवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|136627
|137914
|₹1287 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|136080
|137362
|₹1282 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|125150
|126329
|₹1179 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|102470
|103436
|₹966 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|79927
|80680
|₹753 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|218983
|232100
|₹13117 महंगी
बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹136635 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹136627 प्रति 10 ग्राम
बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹218954 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹218983 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.