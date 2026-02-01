बजट से पहले शेयर बाजार में गिरावट हावी है. सेंसेक्‍स और निफ्टी दबाव में कारोबार कर रहे हैं. वहीं सोना-चांदी में भारी गिरावट आई है. कामोडिटी मार्केट में सोना और चांदी के भाव 26 हजार रुपये तक गिर गए हैं. सोना 9 फीसदी यानी 13000 रुपये टूटकर एमसीएक्‍सप पर कारोबार कर रहा है. वहीं चांदी के दाम में 26000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है.

इस बीच, मेटल सेक्‍टर में भी बड़ी गिरावट देखी गई है, जिस कारण सिल्‍वर ईटीएफ, गोल्‍ड ईटीएफ में 11 फीसदी की गिरावट आई है. निप्‍पॉन इंडिया सिल्‍वर ईटीएफ और निप्‍पॉन इंडिया गोल्‍ड ईटीएफ में लोअर सर्किट लगा है.

यह गिरावट सोने-चांदी में पिछले 3 कारोबारी सत्रों में गिरावट के साथ आई है. हर कोई अब सिल्‍वर और गोल्‍ड ईटीएफ बेचने में लगा हुआ है. वहीं इससे जुड़े मेटल स्‍टॉक भी टूटे हैं.

इन शेयरों में आई तगड़ी गिरावट

वेदांता के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट आई है. Hidustan Zinc के शेयर में 10%, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 18 फीसदी से ज्यादा की गिरावट, हिन्दुस्तान एल्युमिनियम में करीब 5 फीसदी और हिंडाल्को के शेयर में 7 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है.

1 लाख से ज्‍यादा चांदी हुई थी सस्‍ती

गौरतलब है कि पिछले कारोबरी सत्र के दौरान सोना और चांदी के दाम में भारी गिरावट आई थी. शुक्रवार को चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से 1.28 लाख रुपये सस्‍ती हो गई थी, जबकि सोना 31 हजार रुपये से ज्‍यादा टूटा था.

