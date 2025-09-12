सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, चांदी का भी बढ़ा रेट, जानें कितना महंगा हुआ Gold-Silver

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 12 सितंबर 2025 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 109841 पहुंच गई है, जो बीते दिन शाम के समय 109097 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. वहीं, चांदी के रेट में भी भारी उछाल देखने को मिला है.

ibjarates.com पर 12 सितंबर की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 109401 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 100614 रुपये प्रति 10 ग्राम है. आइए बीते दिन शाम को बंद हुए बाजार के रेट के आधार पर जानते हैं कि आज सोना-चांदी कितने रुपये महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता गुरुवार सुबह का रेट गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 109223 109097 109841 744 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 108786 108660 109401 741 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 100048 99933 100614 681 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 81917 81823 82381 558 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 63896 63822 64257 435 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 124267 124499 127348

2849 रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर आज 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 109401 रुपये है, जो शुक्रवार शाम को 108660 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 100614 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल 99933 रुपये था. इसके अलावा चांदी का भाव आज 127348 रुपये किलो है, जो गुरुवार शाम को 124499 रुपये थी.

अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

