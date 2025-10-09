चांदी की कीमत में ₹1400 का उछाल, करवा चौथ से पहले सोना भी 1 लाख 22 हजार के पार, यहां चेक करें आज का रेट

करवा चौथ से एक दिन पहले आज सोना-चांदी के दामों में फिर उछाल देखा गया है. करवा चौथ से पहले गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 को कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 22 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी का रेट भी भारी उछाल के साथ 1 लाख 54 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गया है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, बुधवार, 8 अक्टूबर की शाम को 995 शुद्धता यानी 23 कैरेट गोल्ड का रेट 121609 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 9 अक्टूबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 122079 रुपये तक पहुंच गया है. आज शुद्धता के आधार पर सोना महंगा हुआ है और चांदी की कीमत में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Gold Price Today (Thursday, 9 October) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|गुरुवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|122098
|122570
|₹472 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|121609
|122079
|₹470 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|111842
|112274
|₹432 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|91574
|91928
|₹354 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|71427
|71704
|₹277 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|152700
|154100
|₹1,400 महंगी
क्या था बुधवार को सोना-चांदी का भाव?
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, बुधवार को सुबह के मुकाबले शाम के समय सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई थी. वहीं, चांदी का भाव भी काफी बढ़े थे.
IBJA रेट (बुधवार, 8 अक्टूबर 2025)
सोना (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹121799 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹122098 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 शुद्धता) :
सुबह का रेट: ₹150783 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹152700 प्रति किलो
IBJA की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं. IBJA के द्वारा जारी किए गए रेट पूरे देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.