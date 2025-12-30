रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की मंजूरी मिल चुकी है. इस मंजूरी के बाद कुछ डिफेंस शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है . ये शेयर PTC इंडस्ट्रीज, Mazagaon Dock Shipbuilders Ltd, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) और पीटीसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं.

और पढ़ें

उम्‍मीद की जा रही है कि इन डिफेंस सेक्‍टर की कंपनियों को ऑर्डर मिल सकते हैं, जिस कारण निवेशक इन शेयरों पर नजर बनाए हुए हैं. एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने बताया कि DAC ने पूंजीगत खरीद की अलग-अलग कैटेगरी के तहत करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति (AON) प्रदान की है, जो DAP-2020 के अनुसार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है.

एंटीक ने कहा कि इस प्रकार अप्रूवल वित्त वर्ष 2025 के 2.2 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गई हैं. घरेलू खरीद की कुल हिस्सेदारी में वित्त वर्ष 2019 में 54 फीसदी से वित्त वर्ष 2025 में 92 प्रतिशत तक की शानदार तेजी देखी गई है.

इन शेयरों को खरीदने की सलाह

इससे पीटीसी इंडस्‍ट्रीज , मझगांव डॉक, HAL, BEL, BDL और अन्‍य डिफेंस सेक्‍टर की कंपनियों जैसे भारतीय डिफेंस निर्माताओं के लिए एक जबरदस्‍त अवसर मिलता है. ब्रोकरेज ने मझगांव डॉक, HAL, BEL, BDL, जेन टेक, सोलर इंडस्‍ट्रीज और पीटीसी इंडस्‍ट्रीज पर बाय रेटिंग दी है.

Advertisement

MOFSL ने कहा कि रडार सिस्टम, ड्रोन डिटेक्शन, HF SDR संचार उपकरण, GBMES और अन्य सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से के ऑर्डर हासिल करने के लिए BEL अच्छी स्थिति में है. HAL को HALE RPAS, Astra Mk-II मिसाइल इंटीग्रेशन और Tejas जैसे प्लेटफॉर्म के लिए पूर्ण मिशन सिम्युलेटर उत्पादन/समर्थन से जुड़े ऑर्डर मिल सकते हैं.

किस कंपनी को कौन से काम के ऑर्डर मिल सकते हैं?

खाद्य और समुद्री सेवा मंत्रालय (MOFSL) ने कहा कि BDL डॉरेक्‍टेड रॉकेट गोला-बारूद, मिसाइल सिस्‍टम उत्पादन, अन्य गोला-बारूद और मिसाइलों के उत्पादन से लाभ उठाने की स्थिति में है, जो इसके विनिर्माण दायरे में आते हैं. इसमें कहा गया है कि बीपी के टग्‍स और समुद्री सहायक जहाजों की खरीद से एमडीएल, सीएसएल और GRSE जैसे शिपयार्डों के लिए अवसर खुलते हैं. एलटी, टाटा एडवांस सिस्‍टम, जेन टेक्‍नोलॉजीज और एस्‍ट्रा माइक्रोवेव समेत प्राइवेट प्‍लेयलर्स और कुछ मामलों में पूरा मिशन सिमु लेटर और SPICE1000 जैसे पूरी तरह से यून‍िफाइड प्रोडक्‍ट्स के लिए अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं.

ब्रोकरेज फर्म ने कितना दिया टारगेट?

इस ब्रोकरेज फर्म ने BEL का टारगेट 500 रुपये, HAL का टारगेट प्राइस 5,800 रुपये, बीडीएल का टारगेट 2,000 रुपये, जेन टेक का लक्ष्य 1,400 रुपये और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड का टारगेट 1,100 रुपये पर 'बाय' रेटिंग दी है.

Advertisement

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----