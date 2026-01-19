scorecardresearch
 
Bumper Listing: कर दिया कमाल... 97% प्रीमियम पर लिस्टिंग, इस IPO के निवेशकों की बल्ले-बल्ले

Bharat Coking Coal IPO Listing: भारत कोकिंग कोल का आईपीओ 9 जनवरी को ओपन हुआ था और 13 जनवरी को शानदार सब्सक्रिप्शन के साथ क्लोज हुआ था. सोमवार को इसके शेयर का मार्केट डेब्यू भी जोरदार रहा है.

भारत कोकिंग कोल के शेयर की दमदार लिस्टिंग (Photo: ITG)
कोल इंडिया (Coal India) की सब्सिडियरी कंपनी भारत कोकिंग कोल के शेयर Stock Market में लिस्ट हो गए हैं और इनकी लिस्टिंग धमाकेदार रही है. जी हां, ग्रे-मार्केट के आधार पर इसके शेयर 60% लिस्टिंग गेन के संकेत दे रहे थे, लेकिन सोमवार को इसका मार्केट डेब्यू उम्मीद से बेहतर 97% प्रीमियम पर हुआ. मतलब इस आईपीओ में पैसे लगाने वालों को झटके में बंपर कमाई हुई है. एचएनआई निवेशकों ने तो हर एक लॉट पर सीधे 2 लाख रुपये छाप डाले हैं. 

लिस्ट होते ही Multibagger बना शेयर
भारत कोकिंग कोल के शेयर (BCCL Share) ने सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर दमदार एंट्री ली है. इस साल के पहले मैनबोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही कंपनी के शेयर झटके में निवेशकों के लिए मल्टीबैगर (Multibagger Stock) बन गए हैं. कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी का आईपीओ (Bharat Coking Coal IPO) बीते 9 जनवरी से 13 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और इसे निवेशकों का जोरदार रिस्पांस मिला था. ये इश्यू अपने अंतिम दिन तक 147 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था.  

झटके में निवेशक हुए मालामाल 
Bharat Coking Coal Share के आईपीओ का प्राइस बैंड 21-23 रुपये सेट किया गया था और सोमवार को इसके शेयर ने जब मार्केट डेब्यू किया, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर ये 45.21 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो अपर प्राइस बैंड की तुलना में 96.57% ज्यादा है. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर भारत कोकिंग कोल का शेयर 45 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से 95.65% ज्यादा प्रीमियम है. 

फायदे का ये है कैलकुलेशन   
अब बात करें, बंपर लिस्टिंग साथ Bharat Cokig Coal IPO में पैसे लगाने वाले निवेशकों को हुए फायदे के बारे में, तो बता दें कि कंपनी ने आईपीओ का लॉट साइज 600 शेयरों का तय किया था. इतने शेयरों की बोली लगाने के लिए निवेशकों को कम से कम 13,800 रुपये का निवेश करना था. वहीं शेयर मार्केट लिस्टिंग के साथ ही रिटेल निवेशकों की ये रकम बढ़कर झटके में 27,126 रुपये हो गई. यानी सीधे हर एक लॉट पर उन्हें 13,326 रुपये का फायदा हुआ. 

अगर बात एचएनआई कैटेगरी के निवेशकों की करें, तो उन्हें 15 लॉट अलॉट हुए थे यानी कुल 9000 शेयर, इसके लिए उनके द्वारा निवेश की गई रकम 2,07,000 रुपये थी. यानी लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से देखें, तो हाई नेटवर्थ कैटेगरी के इन निवेशकों की रकम बढ़कर 4,06,890 रुपये हो गई होगी यानी उन्हें सीधे 1,99,890 रुपये का फायदा हुआ होगा. 

GMP से बेहतर हुई लिस्टिंग
बता दें कि लिस्टिंग डे पर सुबह 8 बजे के आसपास भारत कोकिंग कोल के आईपीओ का जीएमपी 58% से ज्यादा चल रहा था और इसकी BSE-NSE पर लिस्टिंग 36 रुपये के प्रीमियम पर होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इन सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए Bharat Coking Coal Share 97 फीसदी की बढ़त के साथ लिस्ट हुए. 

1071 करोड़ रुपये का साइज 
भारत कोकिंग कोल आईपीओ का टोटल साइज 1071 करोड़ रुपये था और कंपनी ने 46,57,00,000 शेयरों के लिए बोलियां मांगी थी. सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मिला था और इस कैटेगरी में Bharat Coking Coal IPO 310.8 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. इसके बाद NII ने भी इसपर भरोसा जताया था और 258 गुना सब्सक्राइब किया था, जबकि रिटेल निवेशकों (Retail Investors) ने का हिस्सा 49.20 गुना भरा था. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ मार्केट में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

