रूस से डील... 200 देशों में धाक जमाने का प्लान, बाबा रामदेव का शेयर मचा सकता है धमाल

योगगुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की कंपनी पतंजलि फूड्स का शेयर (Patanjali Foods) फोकस में है. दरअसल, पतंजलि ग्रुप और रूस सरकार के बीच एक बड़ी डील हुई है, जिसके एमओयू पर बीते दिनों साइन किए गए. ये समझौता Patanjali-Russia Govt के बीत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के ठीक बाद हुआ है. इसका असर पतंजलि के शेयर पर कल शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर देखने को मिल सकता है.

200 देशों में पतंजलि हेल्थ सर्विस पहुंचाना लक्ष्य

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पतंजलि आयुर्वेद ने हेल्थ और स्किल्ड लेबर कैटेगरी में रूस की सरकार के साथ MoU साइन किया है. पतंजलि के फाउंडर Baba Ramdev और इंडो-रूस बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन और रूस के कॉमर्स मिनिस्टर सर्गेई चेरेमिन के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. बाबा रामदेव ने इस डील को लेकर कहा है कि रूस में बड़ी संख्या में लोग योग और आयुर्वेद को लेकर पॉजिटिव हैं और इन पर भरोसा करते हैं. ऐसे में पतंजलि वेलनेस सर्विस को बड़े स्तर पर रूस तक ले जाया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा प्लान 200 देशों में अपनी हेल्थ सर्विस पहुंचाने का है और इसका एंट्री पॉइंट रूस है.

Patanjali शेयर पर दिख सकता है असर!

रूस के साथ पतंजलि ग्रुप की इस डील का असर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर पर देखने को मिल सकता है और इसमें जारी लंबी सुस्ती खत्म हो सकती है. बता दें कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को Patanjali Foods Share अचानक तेज रफ्तार से भागता हुआ नजर आया था. गुरुवार के बंद 523.90 रुपये की तुलना में ये स्टॉक बढ़त लेकर 527.45 रुपये पर खुला था और फिर रॉकेट की तरह भागता हुआ नजर आया था.

Stock Market में कारोबार के दौरान पतंजलि स्टॉक 4 फीसदी से ज्यादा उछलकर 555.15 रुपये के लेवल तक पहुंच गया था, जबकि बाजार बंद होते-होते इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, लेकिन इसके बावदूज शेयर 3.64% की तेजी लेकर 548 रुपये पर क्लोज हुआ.

सालभर से सुस्त पड़ा था ये शेयर

बता दें कि पिछले एक साल से बाबा रामदेव का ये शेयर सुस्त पड़ा था. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 19,980 करोड़ रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पतंजलि फूड्स का शेयर इस बीच तमाम उतार-चढ़ावों के बीच कुल 11.40% का निगेटिव रिटर्न देने वाला साबित हुआ है.

पिछले छह महीने का चार्ट देखें, तो ये करीब 4 फीसदी फिसला है. बीते एक महीने में ये लगभग छह फीसदी टूटा है. हालांकि बीते पांच साल में इसने 58 फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न दिया है. अब Patanjali-Russia Deal के बाद पतंजलि शेयर में बीते शुक्रवार को आई तूफानी तेजी आगे भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

