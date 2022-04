कनाडा की कॉन्सल जनरल से क्यों बोले Anand Mahindra- ‘घाव पर नमक रगड़ने के लिए शुक्रिया!’

आनंद महिंद्रा ने कुछ दिन पहले ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर अपने बचपन का एक दुख शेयर किया था. जिस पर कनाडा की महावाणिज्यदूत (कॉन्सल जनरल) Diedrah Kelly ने ट्वविटर रिएक्शन दिया तो आनंद महिंद्रा ने उनसे ‘घाव पर नमक रगड़ने’ की बात कही है.

शेयर किया था बचपन का संस्मरण

दरअसल ये पूरा मामला आनंद महिंद्रा के 14 अप्रैल के एक ट्वीट से जुड़ा है. महिंद्रा ने उस दिन बाघ (Anand Mahindra Royal Bengal Tiger Photos) की कुछ फोटो शेयर की थी. साथ में अपनी लाइफ का एक संस्मरण भी शेयर किया था.

इसी के साथ लिखा था, ‘मैंने अपने बचपन का ज्यादातर समय Nagarhole Sanctuary में छुट्टियां मनाते हुए बिताई है. अभी तक कई बार जिम कॉर्बेट (Jim Corbett) भी जा चुका हूं, लेकिन आज तक कभी भी बाघ को उसके घर में नहीं देख पाया. अब मेरी बहन ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क से ये शानदार तस्वीरें भेजी हैं. मुझे काफी जलन हो रही है.'

I have spent much of my childhood holidaying near Nagarhole sanctuary, been to Corbett several times & yet NEVER seen a tiger in its habitat. And my sister sends me these amazing pics from Bandhavgarh National Park (Photos:Ashish Tirkey, Naturalist) I’m insanely jealous. pic.twitter.com/kBhO8oUhEO April 14, 2022

Diedrah Kelly को मिला छुट्टी का फायदा

आनंद महिंद्रा की इसी बात से जोड़ते हुए कनाडा की कॉन्सल जनरल Diedrah Kelly ने ट्वीट कर लिखा ‘काम से छुट्टी का फायदा मिला, हमने एक टाइगर देखा.’ इसी के साथ उन्होंने आनंद महिंद्रा को टैग किया और लिखा, ‘आपको दोबारा ट्राई करना होगा.’

बस फिर क्या था, आनंद महिंद्रा ने इस ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘घाव पर नमक रगड़ने के लिए शुक्रिया!’

Thanks for rubbing salt in my wound Diedrah. 😊 @DiedrahKelly https://t.co/vjZedoOSdK — anand mahindra (@anandmahindra) April 15, 2022

आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर कई और लोगों ने भी मजेदार ट्वीट किए...

Dear @anandmahindra Ji…adding more insult to injury…my recent visit to Kanha..but, I, heard, Tadoba is the best for sightings now !! pic.twitter.com/3AYbMoi6I0 — 𝐑𝐢𝐣𝐮 𝐃𝐮𝐭𝐭𝐚 (@DrRijuDutta_TMC) April 15, 2022

This is what we saw in Ranthambore pic.twitter.com/R5SXQRtwBS — Akash (@akash8885) April 15, 2022

