Anand Mahindra की Tata से दरख्वास्त, फिर शुरू करे Air India की ये सर्विस!

महिंद्रा समूह (Mahindra & Mahindra) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर (Anand Mahindra Twitter) पुराने दिनों को याद करते हुए Air India की एक पुरानी सर्विस की फोटो शेयर की है. अब जब Air India एक बार फिर से Tata Group का हिस्सा बन गई है, तो उन्होंने टाटा से इस सर्विस को दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की है.

खास था Air India का ये लाउंज

आनंद महिंद्रा ने शनिवार को Air India के एक लाउंज की तस्वीर ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) की है. ये तस्वीर 1949 की है, तब मुंबई के शांता क्रूज हवाई अड्डे पर एअर इंडिया का अलग से पैसेंजर डिपार्चर लाउंज होता था.

इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, ' वो भी किया समय था, जब हवाई यात्रा करना कोई हड़बड़ी नहीं, बल्कि शांति का काम होता था. संभवतया टाटा समूह इस प्यारे से लाउंज को मुंबई एयरपोर्ट पर कहीं एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर फिर से शुरू करे...

Now THAT was when air travel was unhurried and laid-back. Maybe TATA can resurrect this charming lounge somewhere in Mumbai Airport as a tourist attraction… pic.twitter.com/swzs3VDhbS

— anand mahindra (@anandmahindra) April 16, 2022

महिंद्रा के इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने मुंबई (तब बॉम्बे) की पुरानी तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दिया.

ट्विटर यूजर Dr Charuhas ने उन दिनों के चर्च गेट की तस्वीर और आज के चर्च गेट स्टेशन की फोटो शेयर की.

The Bombay of those days is so different from Mumbai of today... But I love them both 😍😍



Churchgate station

Now Then pic.twitter.com/qxR0rQIdiQ

— Dr Charuhas #Wanderlust (@charuhasmujumd1) April 16, 2022

वहीं एक और यूजर Aline Dobbie ने 1951 की अपनी एअर इंडिया से पहली उड़ान के बारे में लिखा.

I so well remember that; my first flight ever was with Air India in mid 1951 - still recall it pretty well

— Aline Dobbie (@AlineDobbie) April 16, 2022

