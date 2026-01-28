Ajit Pawar Networth: नहीं रहे अजित पवार, प्लेन क्रैश में निधन... जानिए अपने पीछे छोड़ गए कितनी संपत्ति

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे (Ajit Pawar No More), 66 साल की उम्र में उनका एक प्लेन क्रैश के दौरान बुधवार को निधन हो गया. उनका विमान महाराष्ट्र के बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. छह बार राज्य के उप-मुख्यमंत्री चुने गए अजित पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में भी होती थी. उनकी नेटवर्थ (Ajit Pawar Networth) की बात करें, तो वे अपने पीछे करीब 124 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए हैं.

महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में गिनती

NCP नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान के साथ बड़ा हादसा सामने आया है. बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश होने की जानकारी सामने आई है. वह किसी कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे. इस हादसे में उनका निधन हो गया. दिवंगत Ajit Power के नाम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार Deputy CM बनने का रिकॉर्ड रहा. साल 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा चुनाव आयोग के सामने एक हलफनामे में किया था. मायनेता डॉट कॉम पर चुनावी एफिडेविट के हवाले से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक, 12वीं तक पढ़े Ajit Pawar Net Worth करीब 124 करोड़ रुपये थी. की संपत्ति के मालिक हैं. जबकि उन्होंने अपने ऊपर देनदारी 21.39 करोड़ रुपये बताई गई थी.

बैंक डिपॉजिट से लेकर पोस्टल सेविंग

चुनाव आयोग में जमा कराए गए हलफनामे में शेयर की गई जानकारी पर नजर डालें, तो उनके परिवार के पास कुल कैश 14.12 लाख रुपये था, जबकि कई बैंकों के अकाउंट्स में 6.81 करोड़ रुपये से ज्यादा डिपॉजिट थे. Ajit Pawar का बैंक जमा ही करीब 3 करोड़ रुपये, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के खातों में भी इतनी ही रकम जमा थे. इसके अलावा उन्होंने NSS, Postal Saving खातों में 1.52 करोड़ रुपये का डिपॉजिट किया था. खास बात ये है कि उनके या परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई LIC या अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी.

शेयरों में किया लाखों का निवेश

Maharashtra Deputy CM अजित पवार ने शेयरों, बॉन्ड और डिबेंचर्स में भी मोटा पैसा लगाया था. एफिडेबिट में दी गई जानकारी को देखें, तो उन्होंने 24 लाख रुपये का निवेश शेयर बाजार में किया था. वहीं उनकी पत्नी और बच्चों ने भी करीब 30 लाख रुपये का इन्वेटमेंट किया है. इसके अलावा अजित पवार ने अपने पास 38 लाख रुपये कीमत की Gold-Silver ज्वेलरी घोषित की थी, जबकि पत्नी के पास 1.19 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के सोने-चांदी के जेवर बताए गए थे. इसके साथ ही उनके पास करीब 80 लाख रुपये कीमत की गाड़ियां भी थीं.

करोड़ों की अचल संपत्ति छोड़ गए

बात करें अजित पवार की अचल संपत्ति के बारे में, तो वे अपने पीछे परिवार के लिए करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़ गए हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 13.21 करोड़ रुपये कीमत की एग्रीकल्चर लैंड दर्ज है. इसके अलावा 37 करोड़ रुपये वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी है. कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी उनके नाम पर थी, जिसमें एक 11 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की Commercial बिल्डिंग शामिल है.

इसके अलावा अगर दिवंगत अजित पवार की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर नजर डालें, तो उनके नाम पर मौजूद दो घरों की कीमत 3-3 करोड़ रुपये, जबकि एक घर की वैल्यू 2 करोड़ रुपये और एक की करीब 90 लाख रुपये बताई गई थी. पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर करीब 22 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के चार घर-फ्लैट दर्ज हैं.

