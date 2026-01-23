शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच अडानी के शेयरों (Adani Stocks) में हैवी गिरावट देखी गई. अमेरिका से आई एक खबर के बाद अडानी ग्रुप के शेयर भरभराकर टूट गए. अडानी पोर्ट से लेकर पावर तक के स्‍टॉक में 13 फीसदी तक की गिरावट आई, जिस कारण अडानी ग्रुप के निवेशकों को नुकसान हुआ.

और पढ़ें

अडानी ग्रुप के शेयरों में शुक्रवार को तगड़ी गिरावट देखने मिली है. अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयर 12 प्रतिशत गिरकर 812 रुपये, अडानी पावर के शेयर 5.65 प्रतिशत गिरकर 132.65 रुपये, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर 10.65 प्रतिशत गिरकर 1864 रुपये और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर भी 7 प्रतिशत गिरकर 1,308 रुपये पर आ गए. अडानी ग्रीन के शेयरों में 14.54% की गिरावट आई और यह ₹772.80 पर बंद हुआ.

अचानक क्‍यों आई ये बड़ी गिरावट?

अडानी और समूह के कार्यकारी सागर अडानी को कथित धोखाधड़ी और 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत योजना के संबंध में व्यक्तिगत रूप से ईमेल द्वारा समन भेजने के लिए अमेरिकी अदालत से अनुमति मांगी गई है. जिस कारण निवेशकों का भरोसा डगमगाया है. ऐसे में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में 14 प्रतिशत तक की गिरावट आई.

Advertisement

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने पहले समन तामील करने के दो अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था. अमेरिकी आयोग पिछले साल से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को समन तामील कराने की कोशिश कर रहा है. यह मामला किसी भारतीय समूह से जुड़ा अमेरिका का सबसे चर्चित कानूनी मामला बताया जा रहा है. इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर14.54 प्रतिशत गिरकर 772 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गए.

नवंबर 2024 में आया था ये मामला

गौरतलब है कि नवंबर 2024 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा था कि उसके डायरेक्‍टर्स पर आपराधिक अभियोग में तीन आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पहला- कथित इक्विटी फ्रॉड साजिश, दूसरा- कथित वायर धोखाधड़ी साजिश और तीसरा- कथित इक्विटी धोखाधड़ी शामिल है.

नवंबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा था कि अमेरिकी न्याय विभाग (US DOJ) और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने आपराधिक अभियोग दायर किया और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में ग्रुप के डायरेक्‍टर गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ दीवानी शिकायत दर्ज की. यूएस डीओजे ने उसके निदेशक विनीत जैन को भी इस आपराधिक अभियोग में शामिल किया था.

Advertisement

अडानी समूह ने इन आरोपों को 'बेबुनियाद' बताया है और कहा है कि वह अपना बचाव करने के लिए 'हर संभव कानूनी रास्ता' अपनाएगा. रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी बाजार नियामक ने न्यूयॉर्क की अदालत को दिए जवाब में कहा कि वह मौजूदा तरीके से समन की तामील पूरी होने की उम्मीद नहीं करता है और उसे अडानी समूह के अधिकारियों को सीधे ईमेल के जरिए समन भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले योग्‍य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----